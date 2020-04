John Oliver est obsédé par ‘RHONY’ et vient d’être nommé sa femme au foyer préférée

John Oliver est un comédien qui a une vision hilarante de la politique qu’il présente chaque semaine dans HBO’s Last Week Tonight. En dehors de son émission satirique, il a une obsession pour The Real Housewives of New York City avec beaucoup d’opinions concernant ses stars. Ce n’est pas un secret que la bande dessinée britannique aime parler de Bravo et de ses célébrités et il a récemment révélé quelle épouse RHONY était sa préférée.

John Oliver parle de sa femme «RHONY» préférée

Oliver était l’invité du Wendy Williams Show et il ne fallut pas longtemps avant que les deux ne parlent de la femme au foyer.

“Une autre chose que vous et moi avons en commun, c’est que nous sommes tous les deux d’énormes fans de The Real Housewives of New York”, a déclaré Williams.

“Télévision de classe mondiale”, a ajouté Oliver.

Williams aime renverser le thé sur les différentes franchises Housewives, elle a même fait une apparition dans l’émission basée à Atlanta cette année. L’animateur de l’émission a demandé à Oliver laquelle des stars de la Big Apple était sa préférée et il avait quelqu’un en particulier à l’esprit.

“C’est difficile à dire”, a-t-il répondu. «J’ai en quelque sorte un faible pour ceux qui entrent à la frontière du territoire sociopathe. Donc, je pense que Sonja [Morgan] est assez incroyable. “

Oliver a rappelé le deuxième épisode de la saison lorsque les filles se sont rendues aux Hamptons pour passer un week-end chez Ramona Singer. Ce dernier les invite à une fête dans un manoir qui a fini par être assez ennuyeux, mais les ébats de Morgan ont changé aussi rapidement.

«Il y a quelques semaines à peine, quand elle est allée à cette terrible fête, il ne se passait rien d’intéressant», se souvient Oliver. «Elle a décidé de boire une quantité dangereuse d’alcool et a essentiellement produit cet épisode. Elle aurait dû avoir un crédit de producteur exécutif. “

Le Daily Show alum a également pensé au nouvel ajout à RHONY cette saison, Leach McSweeney.

“Je pense qu’elle est bonne”, a-t-il dit. «Elle a commencé silencieuse, ce qui semble approprié. Vous vous asseyez un peu comme un joueur de baseball et vous attendez votre terrain mais ensuite le dernier épisode, où elle l’a vraiment amené à la maison. Battre! C’était magnifique. Jeter des torches tiki, plonger nu dans une piscine et fondamentalement saccager la maison de Ramona c’est… J’aime la comédie, je travaille dans la comédie, j’aime les émissions drôles mais je ne suis pas sûr d’avoir ri de quelque chose cette année plus fort que je n’en ai ri épisode.”

John Oliver aime Sonja Morgan

Oliver avait précédemment fait écho à son admiration pour Morgan. Lors de son apparition sur Watch What Happens Live de Bravo, il a dit qu’il mettrait en quarantaine avec Morgan et a expliqué pourquoi.

“Je pense que Sonja a la capacité, dans le mélange de situations chaotiques, de faire ressortir une poésie profonde”, a expliqué Oliver.

Le comédien a cité Morgan en utilisant l’une de ses répliques les plus inappropriées qu’il a trouvées amusantes.

“Vous mourez et peut-être attrapez-vous quelques d ** ks en cours de route”, a déclaré Oliver et a ajouté, “Je veux dire, c’est le genre de chose qui devrait être écrit quelque part dans un livre à forte reliure.”

The Real Housewives of New York City est diffusée le jeudi soir à 21 h. ET / PT sur Bravo.