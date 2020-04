John Taylor va bien après le coronavirus

2020-04-06 07:30:05

Le bassiste de Duran Duran, John Taylor, se sent “béni” après avoir récupéré d’un coronavirus.

John Taylor se sent «béni» de se remettre d’un coronavirus.

Le bassiste de Duran Duran a révélé qu’il avait été testé positif pour la maladie respiratoire le mois dernier mais s’est depuis rétabli et se sent “bien”.

Il a révélé sur Facebook: “CHERS AMIS, après avoir réfléchi à cela, j’ai décidé de partager avec vous que j’ai été testé positif au virus Corona il y a près de trois semaines.

“Peut-être que je suis un homme de 59 ans particulièrement robuste – j’aime à penser que je suis – ou que j’ai eu la chance de n’obtenir qu’un cas bénin de Covid 19 – mais après environ une semaine ce que je qualifierais de” grippe turbo-chargée ” , J’en suis sorti en me sentant bien (sic) ”

Le hitmaker de «Planet Earth» a admis qu’il «n’était pas gêné» d’être placé dans l’auto-isolement parce que cela lui avait donné l’occasion de se concentrer uniquement sur sa récupération.

Il a ajouté: “Bien que je dois admettre que cela ne me dérangeait pas de la quarantaine car cela m’a donné la chance de vraiment récupérer. (Sic)”

John espérait qu’en parlant de ses propres expériences, il pourrait apaiser les craintes des gens face à la maladie, et il a également envoyé ses sympathies à ceux qui ont dû “faire face à de réelles pertes et douleurs” à la suite de la pandémie.

Il a poursuivi: “Je m’exprime en réponse à l’énorme quantité de peur générée par la pandémie, dont certaines sont entièrement justifiées, et mon cœur va à tous ceux qui ont dû faire face à de vraies pertes et douleurs. Mais je veux vous faire savoir que ce n’est pas toujours un tueur, et nous pouvons et allons battre cette chose.

Envoyer de l’AMOUR à tous mes amis et fans, en Italie en particulier, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et partout dans le monde, j’ai eu la chance de visiter lors de mes voyages avec DURAN DURAN. ”

Après son rétablissement, le musicien de 59 ans se concentre désormais sur le travail.

Il a terminé sa note: “J’ai hâte d’être de retour sur scène, de partager de la nouvelle musique, de l’amour et de la joie. Restez en sécurité, restez connecté et soyez créatif! Aimez John.”

