John Travolta et Kevin Hart joueront dans l’émission Quibi

Kevin Hart et John Travolta joueront dans «Die Hart», une série d’action comique qui fera ses débuts sur Quibi.

Le comique de 40 ans jouera une version fictive de lui-même dans “ Die Hart ”, et après s’être vu offrir le rôle d’action de rêve de l’homme principal par un réalisateur célèbre, il est envoyé dans un camp d’entraînement dirigé par un fou, qui sera joué par John.

Kevin sera poussé à ses limites par l’entraîneur de l’école d’action, ainsi que par un étudiant rival, et devra faire face à ses peurs et survivre à une série de séquences d’action exagérées afin de réaliser son rêve.

‘Die Hart’ est réalisé par Eric Appel et écrit par Tripper Clancy et Derek Kolstad.

Kevin sera producteur exécutif et les producteurs comprendront Candice Wilson, Bryan Smiley et Jeff Clanagan, président de Laugh Out Loud et partenaire commercial de l’acteur.

La série est la dernière annonce du prochain service de streaming, qui se concentrera sur le contenu pour la génération Y et racontera des histoires par segments de 10 minutes ou moins.

Parmi les programmes à venir à Quibi, il y a ‘The Andy Cohen Diaries’, une série animée dans laquelle la star de Bravo s’exprimera en documentant des moments inédits de sa vie.

‘Killing Zac Efron’ verra la star de ‘High School Musical’ et son frère sortir de la grille sur une île isolée, où ils tenteront de survivre pendant plusieurs jours sans nourriture, eau ou technologie.

Justin Timberlake interviewera des chanteurs sur les chansons qui les ont incités à devenir musiciens, avant de faire un duo sur la piste importante, tandis que Chris Rock racontera “ Wild Kingdom ”, une série de quatre à cinq minutes de documentaires National Geographic.

Idris Elba et Ken Block joueront dans une série de cascades, tandis que Stephen Spielberg travaillera sur une série d’horreur que les téléspectateurs ne peuvent regarder que la nuit.

Quibi devrait être lancé le 6 avril et offrira 175 spectacles originaux au cours de sa première année.

