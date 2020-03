Johnny ‘Bananas’ Devenanzio a dit qu’il voulait être dans l’émission jusqu’à ce que son ‘corps ne dise plus’

Nous avons vu certains concurrents revenir sur le défi MTV saison après saison. Et Johnny «Bananas» Devenanzio s’est certainement fait un nom. D’être une menace physique difficile à jouer avec les esprits et les cœurs pour atteindre le sommet, Devenanzio est connu pour ses manières intrigantes. Et même si cela lui a bien servi à la fin, il a eu du mal à gagner des prix de l’émission depuis Rivals III en 2016.

Maintenant, Devenanzio est de retour pour la saison 35, Total Madness. Et il semble prêt à affronter toutes les difficultés à venir. Alors que le vétéran a maintenant 37 ans, il a déclaré qu’il était prêt à continuer de relever le défi jusqu’à ce que son corps abandonne totalement.

Johnny ‘Bananas’ Devenanzio a un héritage sérieux de ‘The Challenge’

Johnny «Bananas» Devenanzio de MTV | Keith Mayhew / SOPA Images / LightRocket via .

Gagner le défi n’est pas facile, car c’est un jeu de forces physiques, mentales et sociales. Nous avons vu beaucoup de larmes et de cœurs brisés au cours des décennies pendant lesquelles le jeu a été diffusé sur MTV. Et Devenanzio a un héritage sérieux à défendre, car il a remporté plus de saisons que quiconque dans l’histoire du Challenge. Selon Medium, il a remporté le match six fois et s’est rendu en finale deux fois.

Alors que Devenanzio a l’habitude de se rendre jusqu’au bout pour avoir une chance de gagner beaucoup d’argent, il semble avoir perdu un peu d’enthousiasme depuis 2016. Sa dernière saison gagnante était Rivals III lorsqu’il a été associé à Sarah Rice. Les deux ont gagné cette saison en tant que partenaires – mais la finale a compté des points individuels, la personne gagnante décidant s’ils voulaient partager l’argent avec leur partenaire ou s’enfuir avec tout cela. Devenanzio a choisi de prendre tout l’argent, laissant Rice totalement dévastée.

Depuis Rivals III, Devenanzio a perdu le match au début de la saison, mais il espère faire son retour bientôt.

Il revient pour la saison 35, “Total Madness”

Devenanzio est peut-être l’un des joueurs les plus âgés, mais il n’abandonne pas pour l’instant. La saison 35 est de retour avec le titre de Total Madness, et il semble que ce soit l’une des saisons les plus éprouvantes à ce jour. La bande-annonce montre les concurrents vivant dans des logements beaucoup moins luxueux qu’avant, et le décor ressemble à une zone de guerre littérale.

Hôte T.J. Lavin en a aussi marre des concurrents qui arrivent au bout sans faire leurs preuves. “Cette saison, vous êtes ici pour prouver que vous êtes le meilleur”, déclare-t-il dans la bande-annonce. «J’en ai fini avec les gens qui patinent. La seule façon de se qualifier pour une finale est de gagner une élimination. »

Quant à Devenanzio, nous sommes sûrs qu’il va prospérer dans le chaos. “Nous allons faire la guerre”, mentionne-t-il dans la bande-annonce aux autres concurrents du Challenge tout en se tenant au-dessus d’eux. “Cela ressemble à une zone de guerre littérale”, répète sa voix off.

Devenanzio prévoit de participer au «Défi» le plus longtemps possible

Nous devrons attendre et voir à quel point Devenanzio s’en sort sur la saison 35. Quant à son avenir avec la série, nous savons qu’il est là pour le long terme. Il n’est pas inquiet que son âge affecte sa capacité à concourir un peu, comme il l’a dit à Rolling Stone en 2019: «Je sais que cela semble cliché, mais l’âge n’est qu’un chiffre. Tom Brady est dans le Super Bowl et il a 41 ans. Je n’en ai peut-être plus un en moi, mais il m’en reste peut-être huit. »

Devenanzio a ensuite ajouté qu’il prévoyait de continuer le spectacle jusqu’à ce qu’il ne puisse littéralement pas. «Je vais continuer à relever des défis jusqu’à ce que MTV n’en dise plus, que mon corps n’en dise plus ou que ma mère n’en dise plus. Mais ma mère aime le défi. ” Quant à son père, cependant, Devenanzio a noté que son père souhaitait obtenir un «vrai travail. Jusqu’à il y a trois ans, il essayait toujours de me faire rejoindre l’armée. Je me dis “Papa, je ne pense pas qu’ils me laisseront plus rejoindre. Pouvez-vous continuer? »»

La saison 35, Total Madness, commence le 1er avril! Nous sommes ravis de voir comment Devenanzio s’adapte à la rude concurrence.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!