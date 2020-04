Johnny ‘Bananas’ Devenanzio dit que sa personnalité de ‘challenge’ n’a rien à voir avec ce qu’il est vraiment

MTV’s The Challenge est de retour avec Total Madness, et nous sommes ravis de voir jusqu’où Johnny «Bananas» Devenanzio va.

Devenanzio est l’un des nombreux joueurs vétérans de retour dans la compétition en compétition pour le prix d’un million de dollars. Et il a la réputation d’être une force impitoyable et compétitive. Son mouvement contre sa partenaire Sarah Rice au cours des saisons passées l’a établi comme l’un des joueurs les plus acharnés que la série ait jamais vu. Et, que les fans l’aiment ou le détestent, il ne fait aucun doute qu’il est là pour rester, car il fait de la bonne télé.

Devenanzio peut agir d’une manière à l’écran, mais il affirme que les fans peuvent être surpris de la façon dont il est vraiment hors caméra. Voici ce qu’il a dit.

Johnny ‘Bananas’ Devenanzio a un certain nombre d’ennemis dans ‘The Challenge’

Johnny ‘Bananas’ Devenanzio assiste aux MTV Movie and TV Awards 2019 | Matt Winkelmeyer / . pour MTV

Ceux qui ont regardé les dernières saisons de The Challenge savent que Devenanzio a un certain nombre de rivalités à vie. Nous savons que le petit ami de Cara Maria Sorbello, Paulie Calafiore, ne supporte pas Devenanzio – et, bien sûr, Devenanzio ressent la même chose. Devenanzio a appelé Calafiore «un être humain très sociopathe et narcissique», et il a également noté qu’il se sentait mal pour Sorbello de même sortir avec lui. Quant à Calafiore, il affirme que Devenanzio a tenté de le faire interdire de l’émission.

Outre Calafiore, la rivalité la plus notable de Devenanzio avec le Challenge est certainement avec Wes Bergmann. Bergmann et Devenanzio jouent tous les deux ensemble depuis plus d’une décennie, et ils ne se sont pas aimés depuis le début. Au début de Total Madness, Bergmann et Devenanzio ont également exprimé leur aversion pour se voir.

Sur le premier épisode de Total Madness, il semble que la marée ait changé. Bergmann et Devenanzio ont noté qu’ils s’associent en fait cette saison au lieu de s’opposer dans l’espoir d’augmenter leurs chances de gagner.

Il a fait le geste le plus sauvage de l’histoire du «Challenge»

Nous ne savons pas à quel point Devenanzio sera impitoyable sur Total Madness. Mais nous savons qu’il n’a aucun regret concernant la façon dont il a traité Sarah Rice sur Rivals III.

Rice et Devenanzio ont fait équipe pour Rivals III, mais il semble que Devenanzio avait encore une puce sur l’épaule pour que Rice le lance dans un tour d’élimination lors d’une saison précédente. Alors que Rice et Devenanzio ont bien travaillé en équipe et ont atteint la finale de Rivals III, il y a eu une torsion à la fin. La torsion a dicté que Devenanzio pourrait choisir s’il voulait prendre tout l’argent du prix pour lui-même ou faire la bonne chose et le partager avec Rice. Il a pris tout l’argent.

«Pourquoi auraient-ils mis cette torsion là-bas? Et qui est mieux placé que moi et Sarah avec l’histoire que nous avons », a déclaré Devenanzio au New York Post. «Sinon, j’ai l’impression de laisser tomber les gens. C’est pourquoi je dis en fait “ce sont les fans qui ont pris l’argent de Sarah”. Je devais le faire pour eux. Si j’avais partagé l’argent, en parlerions-nous encore maintenant? »

Devenanzio dit que sa personnalité à l’écran n’est pas ce qu’il est vraiment

Devenanzio a peut-être une réputation, mais il semble que son identité dans The Challenge ne soit pas son moi authentique.

“Je dis toujours que ce que les gens envisagent pour moi, en réalité, n’est pas qui je suis vraiment”, a-t-il déclaré au New York Post. «Ce gars à qui vous parlez – Johnny Bananas – dans la vraie vie, ne survivrait jamais au défi. Quand je vais dans la série, c’est comme une armure et changer qui je suis. “

Devenanzio a également noté qu’il devait faire une distinction claire concernant qui il est dans la série et qui il est dans la vraie vie, car il pourrait «perdre» son «esprit» autrement. Et il tient à ne pas établir de liens personnels avec tout le monde dans la série, car passer du temps avec eux hors écran rend la division plus difficile.

Dans l’ensemble, il a également noté qu’il était heureux que Total Madness soit terminé. “C’est tout ce dont vous avez besoin de parler, de réfléchir, de respirer. Cela devient vraiment écrasant. »

Nous sommes ravis de voir à quel point il est bien présent cette saison!

