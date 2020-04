Johnny Depp rejoint Instagram et publie une vidéo de 8 minutes dans une grotte

Johnny Depp est enfin sur les réseaux sociaux.

Le joueur de 56 ans a rejoint Instagram jeudi, accumulant plus d’un million d’abonnés quelques heures seulement après avoir partagé ses deux premiers messages. La première était simplement une photo annonçant son arrivée et en taquinant d’autres à venir, avant de déposer une vidéo de 8 minutes quelques heures plus tard.

“Salut tout le monde”, a-t-il commencé dans la vidéo, qui semblait filmée dans une grotte remplie de bougies. “C’est ma première expérience dans le monde des médias sociaux. Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant. Je ne pense pas avoir vraiment ressenti de raison particulière jusqu’à présent.”

“Il est maintenant temps d’ouvrir un dialogue, car la menace de cet ennemi invisible a déjà causé des tragédies incommensurables et d’énormes dégâts dans la vie des gens”, a-t-il poursuivi, faisant référence à la pandémie de coronavirus. “Les gens sont malades et sans soins, les gens tombent malades et se battent pour la mort. Les gens meurent … beaucoup ne peuvent pas subvenir aux besoins des familles … certains ont perdu leur emploi … des entreprises … certains, beaucoup trop, vivent dans la rue sans aucune protection, aucun abri et aucune option d’auto-isolation. “

Il a ensuite exhorté les téléspectateurs à “essayer de s’entraider tout au long de ces temps difficiles” et à rester à l’intérieur de leurs maisons, avant d’ajouter: “Grâce aux soins, nous nous entraiderons et nous prévaudrons”.

En disant à son nouveau public de rester “proche de ceux que nous aimons”, il a également déclaré: “Nous ne devons pas succomber à la fermeture et céder à ce qui semble être une monotonie infernale de quarantaine. Nous devons rester curieux. Cette fois, l’isolement peut être utilisé pour un grand apprentissage. “

Rappelant sa réaction à ses propres enfants lui disant qu’ils “s’ennuyaient” en grandissant, il a dit qu’il leur dirait “l’ennui n’est pas autorisé … il y a toujours quelque chose à faire”. Depp a ensuite énuméré un certain nombre d’idées mortelles pour l’auto-isolement, y compris la lecture, le cinéma et la musique.

“Créez quelque chose aujourd’hui qui profitera à vous et aux autres demain”, a-t-il ajouté.

L’acteur, qui se produit également avec les Hollywood Vampires, a ensuite révélé que lui et Jeff Beck travaillaient sur un album depuis un certain temps maintenant. Il pensait que c’était le bon moment pour sortir l’une des chansons sur lesquelles ils travaillaient, une couverture de “Isolation” de John Lennon.

Dire qu’elle était “particulièrement adaptée à ce qui se passe en ce moment”, Depp a déclaré que la chanson parlait “d’isolement, de peur et des risques existentiels pour notre monde”. Il espérait que les fans l’apprécieraient, “même si cela aide simplement à passer le temps”.

Il a terminé sa vidéo “sur une note plus personnelle”, remerciant ses fans “pour votre gentillesse, votre soutien indéfectible et votre force au cours de ces années. Je suis touché au-delà des mots.”