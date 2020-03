Johnny Depp vend sa succession à perte

2020-03-20 12:30:06

Le domaine de Johnny Depp dans le Kentucky a été vendu pour moins de la moitié de sa valeur

La star de “ Pirates des Caraïbes ” avait initialement la résidence de style ranch répertoriée pour près de 3,4 millions de dollars, mais selon le Lexington Herald-Leader, elle est maintenant présentée comme vendue au prix de 1,35 million de dollars, bien qu’elle soit évaluée à 2,33 millions de dollars.

Johnny a initialement acheté l’extrême pour 950 000 $ en 1995, mais l’a vendu pour un petit profit à 1 million de dollars en 2001, seulement pour le racheter pour sa mère, Sue Palmer, quatre ans plus tard pour le double de son prix de vente précédent.

Le domaine, surnommé la ferme familiale de Betty Sue en l’honneur de la maman de l’acteur de 56 ans, décédée en 2016, a été mis aux enchères en 2017.

Cependant, son chef d’entreprise à l’époque a refusé d’accepter la meilleure offre de 1,4 million de dollars.

La maison de 6 000 pieds carrés comprend sept chambres et un garage assez grand pour quatre voitures.

Le domaine est un paradis pour les amateurs de chevaux car il comprend trois granges, 15 stalles, des paddocks, quatre abreuvoirs automatiques, une cuisine gastronomique, des logements de gérants et une maison d’hôtes séparée.

Si des acheteurs potentiels devaient recharger leur bronzage, ils aimeraient peut-être noter que la demeure dispose d’une salle de soleil et qu’il y a aussi une piscine extérieure pour se rafraîchir après une séance de bronzage.

La star de “ Sweeney Todd ” a commencé à vendre des maisons après sa séparation d’avec son épouse Amber Heard en mai 2016.

Il a déchargé deux de ses maisons en octobre et novembre 2016, faisant plus de 5,5 millions de dollars après avoir vendu respectivement 2,54 millions et 3,09 millions de dollars.

Il a également vendu la plupart de ses cinq penthouses à Los Angeles, après avoir coté le quintet pour un montant combiné de 12,78 millions de dollars.

