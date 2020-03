Johnny Devenanzio suggère aux saisons ESPN Air Classic de «The Challenge» de remplir leur calendrier «épuisé»

Afin de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) à travers des foules bondées, plusieurs organisations sportives ont annulé leurs événements. Par conséquent, les géants des médias qui diffusent des événements sportifs en direct perdront de l’argent publicitaire et les fans manqueront de contenu. La star du Challenge Johnny «Bananas» Devenanzio a suggéré que l’une des sociétés de médias s’associe à MTV pour diffuser les «saisons classiques» de la série de téléréalité.

Johnny «Bananas» Devenanzio | Lars Niki

ESPN a un calendrier «épuisé» en raison de la pandémie de coronavirus

En raison de la pandémie actuelle de coronavirus (COVID-19), plusieurs organisations sportives ont annulé ou reporté leur saison indéfiniment. La National Basketball Association et la Hockey League ont suspendu leurs saisons, la Major League Baseball a annulé le reste de son entraînement de printemps et a reporté la journée d’ouverture, et la tournée de la PGA a suspendu tous les événements jusqu’en avril 2020. De plus, Nascar et le Kentucky Derby ont reporté leurs prochaines courses .

Alors que d’autres organisations sportives ont également gratté leurs événements en direct dans l’espoir de stopper la propagation du virus à travers leur foule, ces annulations affectent le plus le géant des médias sportifs ESPN, propriété de Disney.

L’entreprise pourrait perdre environ 1 milliard de dollars de revenus publicitaires si la saison NBA 2020 était annulée. Par conséquent, ils doivent comprendre comment offrir un ensemble distinct de publicités qui s’étend à presque autant de téléspectateurs qui se connectent aux championnats de basket-ball.

Actuellement, ESPN diffuse son émission phare, SportsCenter, des documentaires, des talk-shows et d’autres programmes originaux à la place des sports en direct.

ESPN diffuse des classiques de la WWE

Même si ESPN n’a pas diffusé la WWE (World Wrestling Events) dans le passé, ils diffuseront des événements classiques de Wrestlemania pendant trois dimanches consécutifs, à partir du 22 mars 2020.

Le vice-président exécutif Burke Magnus a expliqué qu’ils avaient choisi “cette opportunité unique” en raison des “relations de travail formidables” qu’ils ont avec la WWE et “des circonstances sans précédent dans lesquelles nous nous trouvons tous”.

De plus, le géant des médias sportifs diffusera Wrestlemania 36, ​​initialement prévu à Tampa, en Floride, à la carte. L’événement, organisé par l’ancien joueur de la NFL Rob Gronkowski, n’aura pas de public, uniquement assisté par du «personnel essentiel».

Johnny Devenanzio suggère les saisons classiques ESPN air de «The Challenge»

Parce que les gens sont coincés à la maison, ils veulent revoir les saisons de leurs émissions préférées. Par exemple, CBS diffuse d’anciennes rediffusions de Young Sheldon à la place de sports en direct. De nombreux fans de compétition de réalité virtuelle considèrent les émissions comme Survivor ou The Challenge comme un type de sport en raison de la nature compétitive.

Johnny «Bananas» Devenanzio, 20 fois concurrent du Challenge et six fois vainqueur du Challenge, a tweeté Brian Steinberg, écrivain de Variety, annonçant l’accord ESPN et WWE.

La star et animatrice de la télé-réalité a ensuite tagué le géant des médias sportifs et leur a suggéré de faire équipe avec MTV “et de montrer les saisons classiques de The Challenge”.

Beaucoup de ses followers étaient d’accord avec lui et ont partagé sur quelles plateformes de streaming ils diffusent actuellement l’émission, y compris Pluto TV et MTV Hits sur Amazon Prime.

Bien qu’il ne soit pas clair si ESPN se penchera réellement sur cette question, il est clair que le géant des médias sportifs a besoin de plus de contenu pour remplir son calendrier «épuisé». Le défi 35: Total Madness sera présenté le mercredi 1er avril 2020 à 20 h. EST sur MTV.