Jojo: J’étais limité à un régime de 500 calories

2020-02-26 07:30:05

La pop star Jojo a révélé qu’elle était limitée à un “régime de 500 calories par jour” lorsqu’elle avait 18 ans.

Jojo était limitée à un “régime de 500 calories par jour” lorsqu’elle avait 18 ans.

La chanteuse de 29 ans a dominé le palmarès du Billboard américain avec “ Leave (Get Out) ” alors qu’elle n’avait que 13 ans en 2004 – mais Jojo a maintenant révélé la pression à laquelle elle faisait face de la part de son label afin de ressembler à une pop étoile.

Elle se souvient: “Quand j’avais 18 ans, je me souviens avoir été assis dans le bureau de Blackground et le président du label disant:” Nous voulons juste que vous ayez l’air aussi en bonne santé que possible. ”

«Et je me disais: ‘Je suis en fait l’image de la santé. Je ressemble à une fille en bonne santé qui mange et est active. Je ne pense pas que cela concerne ma santé. Je pense que vous voulez que je sois vraiment maigre. ” Il dit: “Non, je ne dirais pas ça.” ”

La chanteuse admet que la situation lui a fait perdre confiance en elle.

S’adressant à Uproxx, elle a poursuivi: «J’ai fini par travailler avec un nutritionniste qui m’avait fait suivre un régime de 500 calories par jour. Je prenais ces injections qui ne vous donnaient pas d’appétit.

“Je me disais:” Laisse-moi voir à quel point je pourrais devenir mince car peut-être alors ils sortiront un album. Peut-être que je suis tellement dégoûtant que personne ne veuille me voir dans la vidéo et ils ne peuvent même pas me regarder. C’est vraiment ce que je pensais. ”

Finalement, Jojo s’est tourné vers la drogue et l’alcool afin de se sentir “jolie”.

La pop star admet maintenant qu’elle a de la chance d’être en vie.

Elle a partagé: “Il y a certainement des nuits où je suis sortie des clubs et où j’ai perdu connaissance. J’étais juste complètement téméraire, je m’en fichais. J’avais besoin d’être bourdonné pour me sentir bien.

“J’irais jusqu’au bord, me tiendrais sur la pointe des pieds puis reviendrais. Je devrais être mort.”

Mots clés: Jojo

Retour au flux

.