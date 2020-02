JoJo révèle qu’elle a suivi un régime de 500 calories à l’adolescence

JoJo dit qu’elle a subi des pressions de son ancienne maison de disques pour perdre du poids.

Dans une nouvelle interview avec Uproxx, la chanteuse de “Leave (Get Out)”, maintenant âgée de 29 ans, a affirmé qu’elle suivait un régime de 500 calories par jour alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

“Quand j’avais 18 ans, je me souviens avoir été assise dans le bureau de Blackground et le président du label disant:” Nous voulons juste que vous ayez l’air aussi en bonne santé que possible “”, a-t-elle déclaré. «Et je me disais: ‘Je suis en fait l’image de la santé. Je ressemble à une fille en bonne santé qui mange et est active. Je ne pense pas que cela concerne ma santé. Je pense que vous voulez que je sois vraiment maigre. ” Il dit: “Non, je ne dirais pas ça”, “a-t-elle partagé.

“J’ai fini par me mettre avec un nutritionniste qui me faisait suivre un régime de 500 calories par jour”, a poursuivi JoJo. “Je prenais ces injections qui ne vous donnent pas d’appétit. Je me disais: ‘Laisse-moi voir comment je pourrais devenir maigre parce qu’alors ils sortiront un album. Peut-être que je suis tellement dégoûtant que personne ne veuille me voir dans le vidéo et ils ne peuvent même pas me regarder. C’est vraiment ce que je pensais. “

Alors que la gagnante d’un Grammy a déclaré qu’elle n’était “pas fâchée d’être considérée comme un produit”, elle pense que cette façon de penser “vraiment malsaine” représente en fin de compte un problème plus important dans l’industrie.

“Je parle au nom de je dirais probablement que toutes les femmes de cette industrie, vous savez, votre image et votre poids ne sont que des sujets de conversation”, a-t-elle déclaré. “C’est juste inconfortable. C’est déjà assez difficile d’être une femme.”

“Je suis sûre que beaucoup d’entre nous développent des insécurités extrêmes et des troubles alimentaires et une réflexion vraiment malsaine sur nous-mêmes”, a-t-elle poursuivi, commençant à devenir émotive. “Je sentais que ma façon d’être n’était pas suffisante. Ça devait être insatisfaisant.”

JoJo a dit qu’elle s’était ensuite tournée vers la drogue et l’alcool.

“J’ai donc commencé à me mettre vraiment en forme, à boire, à faire des rencontres avec des inconnus, à chercher de la validation et de l’attention et à me sentir jolie, à me sentir bien, à me sentir digne”, se souvient-elle. “Il y a eu des nuits où j’ai trébuché hors des clubs et que j’ai perdu connaissance. J’étais juste complètement téméraire, je m’en fichais. J’avais besoin d’être bourdonné pour me sentir bien. J’allais au bord, je me tenais sur la pointe des pieds sur le bord puis revenez. “

“Je devrais être morte”, a-t-elle admis.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait pu changer ce comportement, JoJo a expliqué: “Mon père était accro et j’ai refusé de finir comme ça.”

“Je me serais retrouvée comme mon père, je ne m’endormirais qu’un jour et je ne me réveillerais pas”, a-t-elle dit en pleurant de son père, Joel, décédé en 2015. “Parce que la vie est dure”

Dans le même temps, JoJo a été empêtrée dans une bataille juridique avec Blackground Records dans le but d’être libérée de son contrat. Alors qu’ils ont conclu un accord en 2009, la chanteuse “Too Little Too Late” n’a été libérée de son contrat qu’en 2014.

“Je n’ai pas reçu d’argent. Je n’ai reçu aucun dommage ou quelque chose du genre”, a-t-elle déclaré. “Je suis juste parti en étant en mesure de signer un autre contrat d’enregistrement. Je me disais:” Allons-y! ” J’étais libre. “

En outre, pendant le procès, JoJo a déclaré qu’elle n’était pas autorisée à profiter de la création de musique. “Blackground possédait ma voix, mon nom et ma ressemblance”, a-t-elle déclaré. Cependant, JoJo a pu enregistrer des mixtapes et des tournées car son label “n’avait pas de rôle” dans sa tournée.

Après avoir été libéré du label, JoJo a réenregistré ses deux premiers albums – ainsi que ses singles “Demonstrate” et “Disaster” – et tout récemment a remporté son premier Grammy pour sa collaboration avec PJ Morton sur son morceau “Say So”.

Le prochain album très attendu de JoJo, qui est sous son propre label Clover Music en partenariat avec Warner Records, sortira ce printemps.

“Ce voyage a été un voyage pour apprendre à s’aimer”, a-t-elle déclaré. “Je me sens vraiment chanceux, vraiment, vraiment reconnaissant pour la longévité que j’ai et pour la résilience que j’ai. Mais j’y travaille tous les jours. Je veux créer une vie pour moi et je veux créer un héritage.”

