JoJo Siwa sur Masked Singer Secret, The Kardashians et la vente de 80 millions d’arcs

JoJo Siwa et son side-pony ont été démasqués cette semaine sur “Le chanteur masqué” mettant fin à son temps en tant que T-Rex sur la série de compétition.

La star de YouTube, qui compte plus de 10 millions d’abonnés, a reçu la botte après sa performance de la version Pussycat Doll de “Jai Ho” dans l’épisode de mercredi. Jenny McCarthy était la seule à avoir correctement deviné qu’elle était le dino dansant, bien que d’autres se soient approchés en lançant le nom de Maddie Ziegler, costar de “Dance Moms” dans le ring.

La révélation n’a pas été un choc énorme pour beaucoup de gens qui regardent à la maison, car la personnalité énorme, la présence sur scène et les mouvements de danse de 16 ans étaient des cadeaux morts pour beaucoup de ses fans.

TooFab a rencontré Siwa par téléphone jeudi, où elle a révélé comment elle avait pris ses distances avec la société, à quoi cela ressemblait dans les coulisses du spectacle et comment cela se rapprochait de la famille Kardashian.

Comment avez-vous géré les gens qui vous demandaient si vous étiez dans l’émission? Parce que pas mal de gens ont deviné que vous étiez le T-Rex avant la révélation.

C’était difficile. Quand les gens demandaient, je ne répondais pas. J’ai de la chance car dès que les gens ont commencé à comprendre que c’était moi, c’est quand la quarantaine a eu lieu, donc personne ne pouvait me le demander. Deux jours avant mon épisode, j’ai été diffusé démasqué était censé être le Kids Choice Awards, et je me disais, oh mon Dieu, le tapis rouge va être un gâchis parce que tout le monde va me poser des questions à ce sujet et je ne peux pas parler à propos de ça. Et puis ça a été reporté.

Avez-vous été surpris que les juges se soient rapprochés de leur supposition de Maddie Ziegler?

C’est fou. Ils ont deviné Maddie comme tout de suite, c’est fou. Je pense qu’avec les juges, ils devinent celui qui vient à l’esprit en premier et c’est logique, vous entendez «Danser» et c’est parti, c’est Maddie.

Avez-vous pensé à changer un peu vos manières, parce que votre personnage est si distinctif?

C’est le problème. J’ai essayé de masquer qui j’étais au début, mais il n’y avait tout simplement aucun moyen de le cacher. Quand ma chanson commencera, je vais avoir cette énergie classique de JoJo et je ne peux rien y faire.

Quelqu’un a-t-il été démasqué jusqu’à présent qui vous a vraiment surpris?

Bella Thorne. Je suis la génération qui grandit avec Shake It Up, c’était mon show, j’adore Shake It Up. Bella Thorne et moi avons un ami commun, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés ni fait quoi que ce soit. Dire que nous étions dans la même pièce, faisant le même spectacle et qu’elle vient d’être démasquée littéralement la semaine avant moi, c’est fou. Je sens que je devrais tendre la main aujourd’hui.

Qui est votre favori pour gagner et qui, à votre avis, se cache sous ce masque?

Je n’ai aucune supposition. Qui je veux gagner, c’est T-Rex, mais je ne pense pas que ça va arriver. L’astronaute aussi, l’astronaute était mon pote.

À quoi cela ressemble-t-il dans les coulisses, lorsque vous interagissez avec des gens?

C’est tellement bizarre, parce que tu es comme je sais que c’est quelqu’un de vraiment cool et quelqu’un que je connais et aime mais je ne peux pas leur parler ou faire quoi que ce soit. Nous sommes évidemment masqués, donc chaque fois que nous nous voyons, c’est quand nous sommes en costume complet. L’astronaute et moi, nous aimerions nous donner des fives, nous traînions dans les coulisses.

Pourquoi as-tu choisi Jai Ho et comment chante-t-elle avec Nicole Scherzinger?

C’était vraiment amusant de chanter à la fin de l’épisode. C’est l’une des choses les plus cool de tous les temps. Vous pouvez chanter Jai Ho avec la personne qui l’a écrit, c’est fou. Nicole est chérie et tellement encourageante. Chanter sa chanson, c’était un honneur.

Quel a été l’aspect le plus amusant de faire ce spectacle?

De toute évidence, l’équipage. Ils étaient incroyables. J’ai rencontré tellement de gens incroyables. J’ai appris à les connaître et il y en a eu, pas du drame, mais l’un des gens de la garde-robe avait le béguin pour l’un des producteurs. J’écoutais son flirt avec lui, puis je leur en parlais après. Elle lui a donné un surnom et j’ai commencé à l’appeler par ce surnom et il m’a dit: «Attends, où as-tu entendu ça? Les vibrations sur le plateau étaient tellement amusantes.

Vous avez évoqué les Kardashian dans l’émission et déclaré dans une autre interview que Kim et vous restez en contact. À quoi ressemble cette relation et cela vous surprend-il de l’avoir?

C’est le cas, tous les jours. Elle est – toute cette famille honnêtement – Kim est incroyable. Kanye est tellement adorable. Nous répétons tout le temps au même endroit et je vois Kanye plus que Kim. Quand je répète, je le vois une ou deux fois par semaine et il est toujours très gentil. Il vient toujours et dit bonjour, ou m’invite chez lui et je dis bonjour là-bas. Ce sont de si bonnes personnes et c’est amusant d’apprendre à connaître de bonnes personnes.

Comment s’est passé l’auto-isolement? Nous avons vu la chorégraphie que vous avez apprise sur Instagram.

Oh ouais, j’ai fait beaucoup de danse. Je me suis occupé. Je mange très bien et je m’entraîne beaucoup, je me sens vraiment bien. Je joue à beaucoup de jeux avec ma famille, nous jouons au Monopoly tous les jours. J’ai filmé beaucoup de vidéos, monté, toutes ces choses. J’ai bien résisté.

Parmi les chorégraphies que vous avez prises jusqu’à présent, quelle a été la plus difficile? Le téléphone était impressionnant.

Le téléphone était assez dur. J’ai appris Love Game – j’ai fait beaucoup de danses de Lady Gaga – c’était vraiment difficile. Je pense que c’était le plus difficile. Les gens ont été comme, pourquoi votre herbe est bleue. Parce que c’est tellement amusant!

Votre nouvelle maison semble être un endroit idéal pour la distanciation sociale, avec la salle des bonbons et le 7-11.

Ça l’est vraiment. Je préfère être ici que partout ailleurs, c’est parfait!

À quoi vous attendez-vous une fois la quarantaine terminée?

La tournée reviendra, nous annoncerons bientôt les nouvelles dates. Tout est reprogrammé parce que le monde est renversé en ce moment. La chose étrange est que, normalement, chacun a ses propres difficultés, chacun a ses propres problèmes avec lesquels il doit faire face. En ce moment, tout le monde dans le monde est confronté à ce même problème. Nous allons tous y arriver ensemble, finalement nous reviendrons à la normale, mais pour l’instant nous sommes en pause une seconde.

Vous avez dit dans un Forbes interview, vous avez vendu 80 millions d’arcs – à quel point pensez-vous que c’est fou?

C’est fou. Penser qu’il y a alors beaucoup d’arcs vendus est fou.

Cela doit également être un bon moyen de calmer les critiques qui ne sont pas nécessairement amoureux du style.

Cela fait. C’est vraiment sympa, pour les gens qui ne voulaient pas que je sois quoi que ce soit. Je suis comme, eh bien, je le suis.

“The Masked Singer” est diffusé le mercredi sur Fox.