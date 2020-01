Joker en tête des nominations aux BAFTA

‘Joker’ est en tête des nominations aux BAFTA Awards cette année avec 11, tandis que ‘The IRishman’ et ‘Once Upon a Time in Hollywood’ en ont 10.

L’histoire des origines dirigée par Todd Phillips ouvre la voie à la cérémonie de cette année, faisant la liste des finalistes du prix convoité du meilleur film, ainsi que le premier acteur pour Joaquin Phoenix, directeur, scénario adapté et un certain nombre de catégories techniques, y compris pour la conception de la production et les cheveux et le maquillage.

Peu après «Joker», «The Irishman» et «Once Upon a Time in Hollywood» ont reçu 10 nominations.

Ils concourront également pour le meilleur film, aux côtés de ‘1917’ – qui est en hausse pour neuf prix au total – et ‘Parasite’.

Leonardo DiCaprio (“ Il était une fois à Hollywood ”), Adam Driver (“ Histoire de mariage ”), Taron Egerton (“ Rocketman ”) et Jonathan Pryce (“ Les deux papes ”), tandis que l’actrice principale ont rejoint Joaquin dans la catégorie acteur principal. sera disputée entre Jessie Buckley (‘Wild Rose’), Charlize Theron (‘Bombshell’), Scarlett Johansson (‘Marriage Story’), Saoirse Ronan (‘Little Women’) et Renee Zellweger (‘Judy’).

Les acteurs de The Irishman, Al Pacino et Joe Pesci, s’affronteront dans la catégorie des acteurs de soutien, mais ils seront confrontés à la concurrence de Tom Hanks (“ Une belle journée dans le quartier ”), Sir Anthony Hopkins (“ Les deux papes ” ) et Brad Pitt («Il était une fois à Hollywood») pour le gong.

Margot Robbie a été nominée deux fois dans la catégorie actrice de soutien, pour son travail à la fois sur ‘Bombshell’ et ‘Once Upon a Time in Hollywood’, la catégorie étant complétée par des hochements de tête pour Laura Dern (‘Marriage Story’), Florence Pugh (‘ Little Women ‘) et Scarlett Johansson (‘ Jojo Rabbit ‘).

Le film britannique exceptionnel sera disputé par ‘1917’, ‘Bait

Pour Sama ‘,’ Rocketman ‘,’ Sorry We Missed You ‘et’ The Two Popes ‘.

Lundi (06.01.19), les nominés pour le prix EE Rising Star voté publiquement ont été annoncés hier comme Awkwafina, Jack Lowden, Kaitlyn Dever, Kelvin Harrison Jr et Micheal Ward

Les nominations aux EE BAFTA Awards ont été annoncées par Ella Balinska et Asa Butterfield au BAFTA Piccadilly à Londres.

La cérémonie – qui sera organisée par Graham Norton – aura lieu le 2 février au Royal Albert Hall de Londres.

EE BAFTA Awards 2020 liste sélectionnée des nominations:

Meilleur film:

«1917»

«L’Irlandais»

‘Joker’

«Il était une fois à Hollywood»

‘Parasite’

Réalisateur:

Sam Mendes, ‘1917’

Martin Scorsese, «L’Irlandais»

Todd Phillips, «Joker»

Quentin Tarantino, «Il était une fois à Hollywood»

Bong Joon-Ho, «Parasite»

Acteur principal:

Leonardo DiCaprio, «Il était une fois à Hollywood»

Adam Driver, «Histoire de mariage»

Taron Egerton, «Rocketman»

Joaquin Phoenix, «Joker»

Jonathan Pryce, «Les deux papes»

Actrice principale:

Jesse Buckley, «Wild Rose»

Scarlett Johansson, ‘Histoire de mariage’

Saoirse Ronan, «Petites femmes»

Charlize Theron, «Bombshell»

Renée Zellweger, «Judy»

Second ROLE:

Tom Hanks, «Une belle journée dans le quartier»

Anthony Hopkins, «Les deux papes»

Al Pacino, «L’Irlandais»

Joe Pesci, «L’Irlandais»

Brad Pitt, «Il était une fois à Hollywood»

Actrice de soutien:

Laura Dern, ‘Histoire de mariage’

Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»

Florence Pugh, «Petites femmes»

Margot Robbie, «Bombshell»

Margot Robbie, «Il était une fois à Hollywood»

Scénario original:

‘Booksmart’ – Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins et Katie Silberman

«Knives Out» – Rian Johnson

«Histoire de mariage» – Noah Baumbach

«Il était une fois à Hollywood» – Quentin Tarantino

«Parasite» – Han Jin Won & Bong Joon-ho

Scénario adapté:

«L’Irlandais» – Steve Zaillian

«Jojo Rabbit» – Taika Waititi

«Joker» – Todd Phillips et Scott Silver

«Petites femmes» – Greta Gerwig

«Les deux papes» – Anthony McCarten

Film britannique exceptionnel:

«1917»

‘Appât’

«Pour Sama»

«Rocketman»

«Désolé de vous avoir manqué»

«Les deux papes»

Film non en anglais:

‘L’adieu’

«Pour Sama»

«Douleur et gloire»

‘Parasite’

«Portrait d’une dame en feu»

Film d’animation:

«Frozen 2»

«Klaus»

‘Un film Shaun le mouton: Farmageddon’

‘Toy Story 4’

Prix ​​EE Rising Star:

Awkwafina

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Jack Lowden

Micheal Ward

