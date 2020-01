Joker en tête des nominations aux Oscars

‘Joker’ est en tête des nominations aux Academy Awards de cette année avec 11 hochements de tête, de peu devant ‘Once Upon a Time in Hollywood’ et ‘1917’, qui ont chacun marqué 10.

L’histoire des origines de DC Comics se disputera le prix convoité du meilleur film aux côtés de “ Once Upon a Time in Hollywood ” et “ 1917 ” – qui suivent de près avec 10 places sur les listes restreintes – ainsi que “ Ford v Ferrari ”, “ The Irishman »,« Jojo Rabbit »,« Little Women »,« Marriage Story »et« Parasite ».

Tous les films les plus nominés ont également marqué des places sur la liste des meilleurs réalisateurs pour Todd Phillips (‘Joker’), Quentin Tarantino (‘Il était une fois à Hollywood’) et Sam Mendes (‘1917’, aux côtés de Bong Joon- ho pour ‘Parasite’ et ‘The Irishman’ barreur Martin Scorsese.

Joaquin Phoenix – qui a déjà remporté une série de récompenses pour sa performance dans “ Joker ” est à l’acteur dans un premier rôle aux côtés d’Antonio Banderas (“ Pain and Glory ”), Leonardo DiCaprio (“ Il était une fois à Hollywood ” ), Adam Driver («Histoire de mariage»),

et Jonathan Pryce, («Les deux papes»).

«Les autres nominations de Joker se présentent dans des catégories telles que scénario adapté, mixage sonore, montage sonore, conception de costumes et cinématographie.

Scarlett Johansson a été nominée pour deux prix, Actrice dans un rôle principal pour ‘Marriage Story’ – dans lequel elle fait face à la concurrence de Cynthia Erivo (‘Harriet’), Saoirse Ronan, (‘Little Women’), Charlize Theron (‘Bombshell’ ) et Renée Zellweger («Judy») et actrice dans un second rôle pour «Jojo Rabbit».

Dans cette dernière catégorie, la liste restreinte comprend également sa co-star de ‘Wedding Story’ Laura Dern, ainsi que Kathy Bates (‘Richard Jewell’), Florence Pugh (‘Little Women’) et Margot Robbie (‘Bombshell’).

Les stars de “ The Irishman ” Al Pacino et Joe Pesci s’affronteront pour Actor in a Supporting Role, la catégorie offrant également des places sur la liste restreinte pour Tom Hanks (“ Une belle journée dans le quartier ”), Anthony Hopkins ( ‘Les deux papes’) et Brad Pitt (Il était une fois à Hollywood ‘)

Les nominations ont été révélées lundi (13.01.20) par Issa Rae et John Cho au nom de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences au Samuel Goldwyn Theatre de Beverly Hills, les candidats au titre de meilleur film de cette année comprennent quelque chose pour tout le monde: des drames de prestige et des super-héros, des films étrangers et plus de Netflix que ce que vous pouvez secouer.

La 92e cérémonie des Oscars – qui n’aura pas d’hôte pour la deuxième année consécutive – aura lieu au Dolby Theatre à Hollywood le 9 février.

92e cérémonie des Oscars sélectionner la liste des nominations:

Meilleure image:

«Ford v Ferrari»

«L’Irlandais»

«Jojo Rabbit»

‘Joker’

‘Petite femme’

‘Histoire de mariage’

«1917»

«Il était une fois à Hollywood»

‘Parasite’

Meilleur réalisateur:

Jong Joon-ho, «Parasite»

Sam Mendes, ‘1917’

Todd Phillips, «Joker»

Martin Scorsese, «L’Irlandais»

Quentin Tarantino, «Il était une fois à Hollywood»

Acteur dans un rôle de premier plan:

Antonio Banderas, «Douleur et gloire»

Leonardo DiCaprio, «Il était une fois à Hollywood»

Adam Driver, «Histoire de mariage»

Joaquin Phoenix, «Joker»

Jonathan Pryce, «Les deux papes»

Actrice dans un rôle principal:

Cynthia Erivo, «Harriet»

Scarlett Johansson, ‘Histoire de mariage’

Saoirse Ronan, «Petites femmes»

Charlize Theron, «Bombshell»

Renée Zellweger, «Judy»

Acteur dans un second rôle:

Tom Hanks, «Une belle journée dans le quartier»

Anthony Hopkins, «Les deux papes»

Al Pacino, «L’Irlandais»

Joe Pesci, «L’Irlandais»

Brad Pitt, «Il était une fois à Hollywood»

Actrice dans un second rôle:

Kathy Bates, «Richard Jewell»

Laura Dern, ‘Histoire de mariage’

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, «Petites femmes»

Margot Robbie, «Bombshell»

Scénario original:

«Knives Out», écrit par Rian Johnson

«Histoire de mariage», écrit par Noah Baumbach

‘1917’, écrit par Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns

«Il était une fois à Hollywood», écrit par Quentin Tarantino

«Parasite», scénario de Bong Joon-ho et Han Jin-won

Scénario adapté:

«L’Irlandais», scénario de Steven Zaillian

«Jojo Rabbit», scénario de Taika Waititi

«Joker», écrit par Todd Phillips et Scott Silver

«Petites femmes», scénario de Greta Gerwig

«Les deux papes», écrit par Anthony McCarten

Long métrage d’animation:

«Comment dresser votre dragon: le monde caché»

«J’ai perdu mon corps»

«Klaus»

‘Lien manquant’

‘Toy Story 4’

