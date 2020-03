Jon Bon Jovi a donné au prince Harry une idée pour la chanson des Jeux Invictus

2020-02-29 23:30:03

Jon Bon Jovi a donné au prince Harry l’idée de sa chanson Invictus Games, intitulée ‘Unbroken’.

Jon Bon Jovi a donné au prince Harry l’idée de sa chanson Invictus Games.

Le rockeur a révélé qu’il avait présenté la chanson au royal aux cheveux de flamme, mais pensait que ce serait la fin lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé de manière spectaculaire leur sortie de la famille royale plus tôt cette année.

Il a déclaré au journal The Sun: “Nous n’avons rien comme Invictus mais j’étais conscient de ce que faisait Harry et qu’ils avaient une chorale. Je lui ai envoyé la chanson, la feuille de paroles et j’ai dit: ‘J’ai une idée . Vous devriez chanter ceci – utilisez-le pour vos Jeux l’année prochaine. Voilà, tout est présenté. Il a fallu quelques mois pour l’atteindre. Je suis donc assis là-dessus depuis six, sept mois, sans jamais imaginer où il était aujourd’hui à la lumière de tout ça. Il se réunissait mais quand il s’est ses fonctions, je pensais: «Eh bien, c’est la fin de cela.” Ils ont appelé le lendemain ou deux jours et ont dit: “Oh, non, c’est parti.” ”

Jon a précédemment plaisanté en disant qu’il prévoyait de s’adresser au prince Harry sous le nom de “ L’artiste anciennement connu sous le nom de Prince ”, qui fait référence à la fin du hitmaker Prince “ Purple Rain ” quand il a changé son nom en un symbole imprononçable en 1993.

La star de la musique a plaisanté: “J’ai demandé:” Que dois-je faire? Comment puis-je lui parler? ” Et puis j’ai réalisé que je vais l’appeler “L’artiste anciennement connu sous le nom de Prince.” ”

Et la chorale des Invictus Games chantera sur la nouvelle piste.

Jon a expliqué: “Mon idée et ma lettre à l’époque étaient:” J’aimerais vous donner le single. J’adorerais redonner quelque chose aux personnes qui vous sont chères. [about] … mais je veux qu’ils soient les chanteurs. ‘ C’est le «We Are the World» de cette chanson.

“J’ai 12 vétérans. Ils chanteront le refrain de la piste existante, ce que j’ai fait, et ensuite ce sera sur le nouveau disque. Nous le sortirons en single ici à temps pour leurs Jeux et j’espère lever des fonds. “

Mots clés: Jon Bon Jovi, Prince Harry, Duchesse Meghan

Retour au flux

.