Jon Bon Jovi fait une apparition surprise dans un jardin d’enfants en Floride

L’icône de la musique Jon Bon Jovi a fait une apparition surprise lors d’une leçon virtuelle à la Marsh Pointe Elementary School en Floride.

Jon Bon Jovi a fait une apparition surprise lors d’une leçon virtuelle dans un jardin d’enfants de Floride lundi (13.04.20).

La star de la musique de 58 ans est apparue devant des enfants de l’école élémentaire Marsh Pointe via un ordinateur portable lors d’une leçon d’écriture sur la vie en quarantaine, après avoir publié une version incomplète de “ Do What You Can ” – qui se concentre sur la bataille pour contenir le coronavirus – et a demandé aux fans de soumettre des versets pour aider à compléter la chanson.

Michael Bonick, enseignant à l’école de Palm Beach Gardens et fan de longue date de Bon Jovi, a vu l’invitation du chanteur primé et a décidé de contacter un membre de son personnel.

Ensuite, Bonick a envoyé le travail de ses élèves sur leurs expériences en quarantaine au milieu de la pandémie, selon le journal Palm Beach Post.

Jon a lu leurs écrits sur l’impact du virus et a décidé de faire une apparition personnelle lors d’une de leurs leçons d’école.

Le hitmaker ‘Livin’ on a Prayer ‘leur a dit via un ordinateur portable: “Mr B vous a fait écrire et j’étais très excité d’entendre ça, parce que si vous arrivez à mettre vos sentiments sur papier, parfois ils se transformeront en chansons , parfois elles se transforment en histoires et on ne sait jamais où cela pourrait vous mener. ”

Lors de son apparition à l’écran, le chanteur de «Always» a interprété des chansons qui mettaient en vedette le travail de certains des jardins d’enfants sur leurs expériences de la vie en quarantaine.

Il a également félicité les enfants pour leurs efforts, y compris un garçon nommé A.J.

Jon lui a dit: “Tu es une rock and roll star. Nous avons écrit celui-ci ensemble, moi et toi, mon pote.”

Pendant ce temps, l’enseignant a admis que ses enfants ont tous aimé leur temps avec l’icône de la musique.

Il a dit: “Ils ont été époustouflés. Ils ont adoré chaque minute.”

