Jon Bon Jovi: Mon fils avait une «version légère» du coronavirus

Jon Bon Jovi pense que son fils adolescent avait une “version légère” du coronavirus, bien qu’il n’ait pas été testé pour la maladie.

Le chanteur de Bon Jovi a affirmé que son fils de 17 ans, Jacob, avait récemment présenté une forme de COVID-19, et alors qu’il prenait des mesures pour se mettre en quarantaine loin du reste de la famille – y compris les frères et sœurs Stephanie, 26 ans, Jesse, 25 ans et Roméo, 15 ans, ainsi que sa mère Dorothea – ses symptômes n’étaient pas graves.

S’adressant à “Entertainment Tonight” via le chat vidéo, Jon a déclaré: “Toute la famille est ensemble, tous les enfants sont ici avec nous. Nous sommes ici depuis 15 jours maintenant, pas que je compte. Tout le monde ici, Jake a eu un version douce de celui-ci juste le genre intestinal. ”

Le hitmaker ‘Livin’ on a Prayer ‘et sa famille ont pris la quarantaine au sérieux, et après avoir rendu visite à un médecin privé, Jacob a commencé à se sentir beaucoup mieux.

Jon a expliqué: “Dorothea a créé la zone de quarantaine, vous savez, avec la buanderie triée et personne ne pouvait y entrer à moins d’avoir des gants et un masque et qu’elle avait un peignoir à l’arrière et des pantoufles différentes. Mais nous l’avons gardé là-dedans jusqu’à ce que tous les symptômes aient disparu et maintenant il est à cent pour cent “.

Et bien qu’ils soient convaincus que la maladie de Jacob était un coronavirus, ils n’ont pas pu passer de test pour l’adolescent car il s’est avéré “assez difficile” d’en obtenir un.

Jon a ajouté: “Cela venait de certains des jeunes gars que nous avions accueillis ici qui ont également testé, ils ont été testés et testés positifs et présentaient les principaux symptômes mais ils étaient partis, et nous avons donc simplement suivi ces mêmes protocoles.”

Pendant ce temps, le chanteur de “ It’s My Life ” a récemment écrit une nouvelle chanson inspirée de la pandémie de coronavirus appelée “ Do What You Can ”, et demande aux fans d’écrire le deuxième couplet du morceau.

Il a dit de la chanson: “Tout d’abord, cela montre le pouvoir de guérison de la musique. Cela montre ce genre de communauté comme dans ces situations avant – comme le 11 septembre ou Superstorm Sandy ou maintenant ceci – c’est le moment où les gens se réunissent et nous y mettons la lumière et la vérité est que de petites situations comme celle-ci se produisent chaque jour à quelqu’un à travers le pays. C’est l’occasion pour moi de montrer à quelqu’un d’autre que nous sommes ensemble. “

