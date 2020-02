Jon Bon Jovi prévoit d’appeler le prince Harry “ L’artiste anciennement connu sous le nom de Prince ”

2020-02-27 09:30:04

La légende de la musique Jon Bon Jovi a dit en plaisantant qu’il prévoyait de s’adresser au prince Harry en tant qu ‘«artiste anciennement connu sous le nom de prince».

Vendredi (28.02.20), le chanteur de 57 ans devrait rencontrer le royal britannique dans les emblématiques studios Abbey Road à Londres – où il réenregistrera son morceau 2019 “ Unbroken ” pour les prochains Invictus Games – et après qu’Harry a récemment annoncé son intention de prendre du recul en tant que membre senior de la famille royale, Bon Jovi a révélé le surnom ironique qu’il a créé pour lui, qui fait référence à la fin du succès du hitmaker “ Purple Rain ” Prince quand il a changé de nom. à un symbole imprononçable en 1993.

La star de la musique a plaisanté: “J’ai demandé:” Que dois-je faire? Comment puis-je lui parler? ” Et puis j’ai réalisé que je vais l’appeler “L’artiste anciennement connu sous le nom de Prince.” ”

La prochaine session d’enregistrement sera l’un des derniers engagements officiels du prince Harry en tant que membre senior de la famille royale.

Et Jon a déjà promis de l’impliquer dans la session.

Il a dit: “Je vais lui donner un tambourin et voir ce qu’il a.”

Les Jeux Invictus sont un événement de style olympique destiné aux militaires blessés, blessés ou malades.

Jon a également invité la chorale des Invictus Games à chanter sur le nouveau morceau.

Il a dit à ‘The Chris Evans Breakfast Show’: “Mon idée et ma lettre à l’époque étaient:” J’aimerais vous donner le single. J’adorerais redonner quelque chose aux personnes qui vous sont chères. [about] … mais je veux qu’ils soient les chanteurs.

“C’est le ‘We Are the World’ de cette chanson. J’ai 12 vétérans. Ils chanteront le refrain de la piste existante, ce que j’ai fait, et ensuite ce sera sur le nouvel album.

“Nous le publierons en tant que single ici à temps pour leurs Jeux et nous espérons que cela leur rapportera de l’argent.”

La prochaine édition des Invictus Games se tiendra à La Haye, aux Pays-Bas, en mai.

