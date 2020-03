Jon Voight insiste sur le fait que Trump et Pence font un travail formidable contre le coronavirus

Le président est passé de “Nous avons tout sous contrôle. C’est une personne qui vient de Chine. Ça va aller” pour conseiller aux citoyens d’éviter tous les espaces publics – et les rassemblements sociaux – en l’espace de sept semaines.

Et selon Jon Voight, Donald Trump – et l’homme qu’il a chargé de combattre le coronavirus, Vice président Mike Pence – font un travail fantastique.

“Écoutez, le président et l’administration font un travail formidable”, a-t-il déclaré lors d’une soirée à LA mardi. “Nous sommes très chanceux d’être dans ce pays et d’être pris en charge comme nous le sommes.”

«Notre vice-président compte de formidables professionnels de la santé qui font vraiment un travail formidable.»

Le père d’Angelina Jolie maintient que l’impact du coronavirus ne sera pas aussi grand que la grippe saisonnière.

“Maintenant, le coronavirus fera des ravages, quel qu’il soit”, a déclaré Voight, un ardent partisan de Trump. “Mais ce ne sera pas le prix de la grippe.”

“La plupart des personnes qui contractent ce coronavirus recevront une réponse mineure de celui-ci, car les personnes à risque ont certains problèmes pulmonaires ou du diabète ou différentes sortes de choses. S’ils le contractent, ils seront plus en danger.” “

Il a insisté sur le fait que si nous devons être prudents quant à la propagation potentielle du virus, nous ne devons pas suspendre notre vie.

“Mais de toute façon, nous ne devons pas devenir fous”, a-t-il ajouté. “Nous devons prendre des précautions et faire tout ce qui nous est recommandé de faire, et ne pas être stupides. Mais nous devons également vivre notre vie.”

Lundi, le président Trump a publié de nouvelles lignes directrices visant à freiner la propagation dans les 15 jours, mais a admis que les retombées pourraient durer tout l’été.

Les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents ont été invitées à rester à la maison et à l’écart des autres personnes, tandis que tout le monde a été conseillé d’éviter les rassemblements sociaux de plus de dix personnes.

Tous les Américains devraient travailler à domicile si possible, et éviter les restaurants, les bars, les voyages discrétionnaires, les courses et les visites sociales.

À ce jour, plus de 180 000 personnes ont été infectées dans le monde, entraînant plus de 7 000 décès.

