Jonah Hill fait l’éloge de l’incroyable Kobe Bryant

Jonah Hill a salué le regretté Kobe Bryant comme “drôle, étonnant et gentil”, alors qu’il se souvient de la fois où lui et son défunt frère ont rencontré la star de la NBA.

La légende du basket-ball de 41 ans faisait partie des neuf personnes tuées lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé dimanche (26.01.20), et Jonah a maintenant dévoilé son expérience de la rencontre avec Kobe, qu’il a rencontré lors d’un match de basket-ball de LA Lakers avec son feu frère Jordan Feldstein.

Posant une photo de lui assis à côté de Kobe, Jonah a écrit sur Instagram: “Cette photo est devenue un truc drôle sur Internet il y a des années et ça m’a toujours fait rire quand j’en voyais des mèmes. J’adorais” exprès, très maladroit ” photos “chaque fois que j’étais avec quelqu’un que je respectais et c’est à peu près aussi maladroitement comique que ça. Ah, votre début des années 20. C’est un peu stupide mais j’ai vraiment aimé à l’époque. J’hésite à poster ceci car il est généralement lié à l’humour” .

“Mais pour moi, cette photo représente BEAUCOUP plus. Je suis assis à côté de mon frère et il le prend. C’était la nuit où nous avons rencontré Kobe et il était si gentil avec nous. Si drôle, si incroyable et si gentil (dans au milieu d’un jeu!). Mon frère et moi avons grandi en adorant les Lakers et à cause de mon travail, nous avons pu nous asseoir à côté de Kobe et de toute l’équipe! J’ai vécu une vie privilégiée. Vraiment. (sic) ”

Jonah, 36 ans, a déclaré que le souvenir était son “favori” avec son défunt frère, décédé en 2017 après avoir subi une crise cardiaque, et a déclaré qu’il ne pouvait pas croire que Jordan et Kobe soient maintenant décédés.

Il a ajouté: “Nous étions littéralement bourdonnants d’excitation de rencontrer notre héros et c’est l’un de mes souvenirs préférés. C’est mon souvenir préféré avec mon frère. Je suis assis entre Kobe et mon frère et maintenant ils sont tous les deux partis. J’ai regarde cette photo depuis des jours avec incrédulité, tristesse et joie. C’est ma photo préférée et je pense qu’elle représente pour moi toutes les choses difficiles et incroyables de la vie et à quel point elles sont éphémères. Mais leur nature éphémère ne les rend pas moins belle.

“J’ai beaucoup pensé à dire Rest In Peace et ce que cela signifie. Mais je ne pense pas que Kobe ou mon frère se reposent. Je pense qu’ils se bousculent là-haut. Travailler dur et se faire foutre.” Parce que c’est ce qu’ils font. Tout mon amour pour ceux qui sont ici laissés. Prenez soin les uns des autres et aimez-vous les uns les autres. C’est la leçon que j’ai apprise (sic) ”

La fille de Kobe, Gianna, âgée de 13 ans, est également décédée dans l’accident, et la paire laisse dans le deuil l’épouse de Kobe, Vanessa et ses trois autres filles, Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans, et Capri, 7 mois.

