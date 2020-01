Jonah Hill se souvient de Kobe Bryant dans un hommage déchirant à son défunt frère

Jonah Hill se souvient du moment où il a rencontré son “héros” Kobe Bryant suite au décès tragique de la star de la NBA.

Dans un Publication Instagram partagé mercredi, l’acteur de 36 ans a regardé en arrière un match de basket-ball inoubliable où lui et son défunt frère, Jordan Feldstein, étaient assis à côté de Kobe lors d’un match de la finale de la Conférence Ouest en 2010. Hill a partagé deux photos de la nuit au Staples Center, y compris un coup de feu que son frère a pris de lui à côté de Kobe, au-dessus.

“Cette image est devenue une chose amusante sur Internet il y a des années et cela m’a toujours fait rire quand j’en voyais des mèmes”, a commencé Hill dans la légende. “J’aimais ‘des photos exprès et très maladroites’ chaque fois que j’étais avec quelqu’un que je respectais et c’est à peu près aussi maladroitement comique que ça. Ah, votre début des années 20. C’est un peu stupide mais j’ai vraiment aimé ça à l’époque. ”

“J’hésite à poster ceci car il est généralement lié à l’humour. Mais pour moi, cette photo représente BEAUCOUP plus”, a-t-il poursuivi. “Je suis assis à côté de mon frère et il prend ça. C’était la nuit où nous avons tous les deux rencontré Kobe et il était si gentil avec nous. Si drôle, si étonnant et si gentil (au milieu d’un match!) Mon frère et J’ai grandi en adorant les Lakers et à cause de mon travail, nous avons pu nous asseoir à côté de Kobe et de toute l’équipe! “

“J’ai vécu une vie privilégiée. Vraiment. Nous étions littéralement bourdonnants d’excitation de rencontrer notre héros et c’est l’un de mes souvenirs préférés de tous les temps. C’est mon souvenir préféré avec mon frère”, a ajouté Hill. “Je suis assis entre Kobe et mon frère et maintenant ils sont tous les deux partis. Je regarde cette photo depuis des jours avec incrédulité, tristesse et joie. C’est ma photo préférée et je pense qu’elle représente pour moi, tout le dur et des choses incroyables dans la vie et à quel point elles sont éphémères. Mais leur nature éphémère ne les rend pas moins belles. “

La star de “21 Jumpstreet” a conclu ce message sincère en disant que Kobe et son frère Jordan, décédés en 2017 à l’âge de 40 ans, ne “se reposent” pas au paradis, mais “travaillent dur”.

“J’ai beaucoup pensé à dire Rest In Peace et ce que cela signifie”, a écrit Hill. “Mais je ne pense pas que Kobe ou mon frère se reposent. Je pense qu’ils se bousculent là-haut. Travaillant dur et se faisant chier. Parce que c’est ce qu’ils font. Tout mon amour pour ceux qui sont ici laissés derrière. Prenez soin de chacun l’autre et s’aiment. C’est la leçon que j’ai apprise. ❤️ “

Kobe, avec sa fille de 13 ans, Gianna, et 7 autres personnes, ont été tués dans un accident d’hélicoptère dimanche matin. Kobe, qui n’avait que 41 ans, laisse dans le deuil son épouse Vanessa et les trois autres enfants du couple: Natalia, Bianka et Capri.

Après l’accident déchirant, des célébrités, des fans, le monde du sport et au-delà ont partagé leur choc et leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Voyez comment les gens ont rendu hommage ici.

