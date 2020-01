Jonas Brothers parle de Kardashian TikTok et de la surprise des Grammys

le Jonas Brothers avait déjà conquis la télévision et la musique, mais ils ont récemment pris une énorme bouchée des médias sociaux quand ils ont pris TikTok d’assaut avec leur hilarant vidéo Kardashians.

Les garçons sont tombés en panne dont l’idée était et comment elle s’est réunie lors d’une conversation avec Ellen Degeneres, et il semble qu’il y ait eu une controverse entre eux sur qui est devenu Kim dans le clip parodique. Nous allons vous donner deux suppositions qui a été impliqué (et Kevin ne compte pas).

“C’était mon idée,” Joe a avoué lorsqu’on lui a demandé qui était à l’origine de l’idée de dynamiter la Kardashians dans le cadre de leurs débuts TikTok.

“Il a plongé profondément sur TikTok”, a déclaré Kevin à propos de Joe. “Il est comme, les gars, je l’ai. Il est entré dans la pièce et c’est ce qu’il voulait faire.”

Compte tenu de tout sur la plate-forme, c’est certainement un choix unique, mais qui offrait beaucoup plus de possibilités de divertissement aux musiciens que d’imiter simplement la chanson de quelqu’un d’autre ou même de se lancer dans l’un des défis de la danse.

Cela les a éloignés de ce que leurs fans ont l’habitude de voir d’eux, et il est juste de se connecter avec la première famille de téléréalité – et les gourous des médias sociaux à part entière – les Kardashians.

“Naturellement, j’étais censé être Kim“, A déclaré Joe pseudo répliqua rapidement “Je ne sais pas pourquoi tu dois être Kim.”

Cela avait du sens pour Joe, mais clairement, Nick voulait jouer un rôle principal. Serait-ce ce qui déchire le groupe la deuxième fois?

Ironiquement, un peu plus tard, lorsque Ellen les a mis au défi d’organiser un combat que les Kardashian pourraient synchroniser sur les lèvres pour une réponse TikTok, Nick a choisi cette même colline pour mourir.

“Pourquoi tu deviens toujours Kim?” cria-t-il à Joe. La réponse concise de Joe? Il a éclaboussé de l’eau sur le visage de son frère.

“C’est ça?” Demanda Ellen. Mais c’était suffisant. Kim et ses sœurs prendront-elles l’appât? Vont-ils se battre pour savoir qui sera Nick?

Alors qu’Ellen a peut-être été déçue de leur faux combat, elle devrait être beaucoup plus excitée par ce que les garçons ont dans leurs manches pour la télédiffusion des Grammys de ce dimanche (Ellen est également nominée et sera présente).

“Nous avons une performance très spéciale alignée. Nous ne voulons rien révéler, mais nous jouons la nouvelle chanson qui vient de sortir et ensuite nous faisons autre chose à laquelle je ne pense pas que quiconque s’attendra. “, A déclaré Nick, ajoutant de façon ludique. “Une allumeuse.”

“Avec les Kardashian”, a plaisanté Joe en faisant semblant de surprendre. Il a toutefois précisé rapidement: “Ils ne nous ont pas rappelés, mais nous espérons que cela fonctionnera tout seul.”

Enfin, Ellen a convaincu les frères de mettre des oreilles et des chapeaux ridicules pour un jeu de “Say Whaaat?” qui est juste une version glorifiée du téléphone de jeu pour enfants où vous chuchotez une phrase ou une phrase dans une oreille et en bas de la ligne pour voir combien cela a changé à la fin.

Avec des écouteurs antibruit, Ellen passe au niveau supérieur pour que vous n’ayez qu’à lire sur les lèvres pour vous accompagner. “Andy moyen” Lassner les a rejoints pour ce jeu qui s’est finalement soldé par une question de savoir si les garçons sont gays ou non.

Regardez la vidéo ci-dessous pour voir comment ils y sont arrivés et qui était le pire à lire les lèvres:

