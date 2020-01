Jonas Brothers se déshabille en tant que femmes en scène dans la vidéo “ What A Man Gotta Do ”

La meilleure chose qui puisse arriver aux Jonas Brothers est peut-être leurs épouses Jonas. Danielle Jonas, Priyanka Chopra et Sophie Turner sont définitivement la meilleure chose qui puisse arriver à leur dernier clip.

Canalisant certains des films les plus emblématiques de tous les temps, chacun des frères est allé en solo avec leur conjoint pour recréer cette magie du cinéma, pour ensuite être éclipsé par leurs épouses à chaque tournant. Et d’une manière ou d’une autre, bien que cela ne soit approprié que dans un seul cas, chacun des garçons s’est retrouvé dans leurs petits yeux serrés.

C’était tout à fait approprié – et en fait essentiel – pour Nick, qui a lancé la célébration avec son interprétation de la diapositive de sous-vêtements emblématique de Tom Cruise de “Risky Business”. C’est l’un des moments les plus célèbres du cinéma, et Nick s’amusait clairement.

Ce que Tom n’avait pas, c’était un public, et Priyanka s’est avérée le candidat parfait pour rire de la stupidité de tout cela. Elle a ensuite franchi une nouvelle étape en prouvant que les femmes seront toujours plus belles avec leurs sous-vêtements et une chemise d’affaires. Juste toujours!

Sophie a pu jouer le double rôle quand elle et Joe ont participé au concours de danse classique “Grease”. Elle a tout commencé en tant que Sandy d’Olivia Newton-John avant de se lancer dans la piste de danse en tant que Cha-Cha de Charlene DiGregorio (bien que nous ayons vu beaucoup plus d’Uma Thurman de “Pulp Fiction” dans son look magnifique).

Quant à Kevin, il a passé la vidéo à essayer d’attirer l’attention de Danielle via la sérénade du boom box “Say Anything”. Pour info, cela ne fonctionne pas du tout si votre bande est prise dans les engrenages.

Ne nous demandez pas comment ils ont justifié de faire descendre Joe sur ses slips sur la piste de danse pour un hommage “Grease”, ni pourquoi Kevin a été dépouillé pour avoir recréé le moment le plus emblématique de John Cusack, mais il n’y a certainement eu aucune plainte de leur part. les fans que la vidéo est allée en direct et les fans ont dévoré chaque pouce de chair exposée.

