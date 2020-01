Jonathan Scott dévoile sa relation avec Zooey Deschanel

Jonathan Scott s’ouvre sur sa relation avec Zooey Deschanel.

Tout en parlant avec Gens, la star de “Property Brothers”, 41 ans, a jailli sur l’actrice, 43 ans, et a rappelé le moment où le couple s’est rencontré pour la première fois.

“Nous nous faisons littéralement rire sans arrêt”, a déclaré Scott. “Je n’ai jamais été dans une relation où mon partenaire est aussi romantique que, sinon plus romantique que moi. Je suis généralement celui qui porte la charge romantique.”

“Elle est plus intelligente que moi, elle est plus drôle que moi, et elle est plus mignonne que moi!” il ajouta. “C’est une personne très prévenante, et c’est ce que je recherche. J’avais déjà dit que la chose la plus importante pour moi était le sens de l’humour. Mais vous devez être gentil, et elle l’est certainement.”

Selon Scott, il y a eu des étincelles dès le début. Le couple s’est rencontré pour la première fois en août dernier lors du tournage d’un épisode de “Karaoké Covoiturage: La Série” avec son frère, A dessinéet la sœur de Deschanel, Emilie.

“Nous tournions” Carpool Karaoke “et il y avait de la chimie tout de suite”, se souvient-il.

La star de HGTV a également pesé sur la façon dont certaines personnes ont été surprises par leur relation, affirmant qu’il ne pense pas que “c’était prévu”.

Scott a expliqué: “Vous savez, ce qui est vraiment drôle pour moi, c’est que vous voyez en ligne et sur les réseaux sociaux, Internet est obsédé et continue de publier [about us], mais le plus drôle, c’est que tout le monde se dit “Elle sort avec qui?!” “

Le frère jumeau de Scott, Drew, qui a épousé sa petite amie de longue date Linda Phan en 2018, n’avait que de bonnes choses à dire sur la relation de son frère.

“Linda et moi avons remarqué qu’elles se connectent également au niveau individuel, ce qui est formidable”, a-t-il déclaré. “Ce sont deux humains incroyables, et nous aimons l’idée de l’avoir dans nos vies.”

“Nous sommes des nerds, donc notre premier double rendez-vous avec Jonathan et Zooey était un dîner et une salle d’évasion. C’était génial”, a-t-il ajouté.

De retour en septembre, Scott et Deschanel a déclenché des rumeurs de romance après avoir été repérés se tenant la main en arrivant dans un restaurant de Los Angeles. Depuis, le couple sort ensemble.

La sortie est venue juste une semaine après Deschanel a annoncé sa scission de son mari de quatre ans, Jacob Pechenik, avec qui elle partage deux enfants, Elsie, 4 ans, et Charlie, 3 ans.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

À l’intérieur de ‘Movie Night’

abc

Zooey Deschanel et Jonathan Scott ont une soirée de rendez-vous «DWTS»