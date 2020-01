Jonathan Scott remercie Zooey Deschanel pour avoir “ ramené de la joie dans sa vie ”

2020-01-18 20:30:05

Jonathan Scott a remercié Zooey Deschanel pour “ramener de la joie dans sa vie” alors qu’il marquait son 40e anniversaire.

Jonathan Scott a remercié Zooey Deschanel pour “ramener de la joie dans sa vie”.

La star de «Property Brothers» a rendu hommage à sa petite amie «New Girl» alors qu’elle célébrait son 40e anniversaire avec un message d’amour.

Posant un doux hommage sur Instagram, il a partagé: “Joyeux anniversaire à la belle humaine qui a ramené joie et rire dans ma vie.”

Zooey a également marqué son anniversaire avec une publication sur son compte Instagram.

Dans le post, entourée de ballons, elle a écrit: “Aujourd’hui, je célèbre 40 ans d’être sur cette planète! La vie est merveilleuse et je suis tellement reconnaissante pour toutes les personnes incroyables dans la mienne. Merci pour tous les voeux d’anniversaire, mon cœur est plein. (sic) ”

Jonathan a récemment expliqué comment Zooey “fait ressortir le meilleur” en lui.

Il a jailli: “[The romance has] été incroyable. Quoi [a] façon de commencer 2020 avec un tout nouveau chemin dans la vie. Les gens me disent constamment: «Jonathan, tu te sens tellement vivant». Je me dis: «Étais-je un raté avant? Qu’est-il arrivé?’ J’admets qu’elle fait ressortir le meilleur de moi et me donne envie d’être la meilleure version de moi-même. ”

La star de “ New Girl ” a rendu public sa romance avec Jonathan une semaine seulement après avoir annoncé qu’elle et son mari Jacob Pechenik – le père de ses enfants Elsie Otter, quatre ans, et Charlie Wolf, deux ans – s’étaient séparés après quatre ans de mariage.

Et le nouveau couple a trouvé ça drôle quand les fans ont été choqués de les voir ensemble.

Jonathan a expliqué plus tôt cette semaine: “Je ne pense pas que c’était prévu.

“Vous savez, ce qui est vraiment drôle pour moi, c’est que vous voyez en ligne et sur les réseaux sociaux, Internet est obsédé et continue de publier [about us], mais le plus drôle, c’est que tout le monde se dit “Elle sort avec qui?!” “

Mots clés: Jonathan Scott, Zooey Deschanel

