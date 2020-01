2020-01-22 01:30:05

Jonathan Scott veut s’enfuir avec Zooey Deschanel.

La star de la télé-réalité de 41 ans ne pense pas qu’il sera en mesure de triompher du mariage glamour de son frère Drew avec Linda Phan en 2018.Il a donc décidé que lui et sa petite amie Zooey Deschanel – qui ne sont pas encore fiancés – s’enfuiraient et se faire attacher à l’étranger.

S’adressant à «Entertainment Tonight», il a déclaré: «Leur mariage a été la chose la plus belle, la plus incroyable et la plus incroyable jamais réalisée. La barre a été élevée si haut.

“Non, je veux dire en ce moment, nous nous délectons juste du fait que nous nous aimons follement et que nous nous découvrions encore. C’est la relation la plus incroyable de tous les temps, alors nous nous contentons de ça. Je n’ai jamais vécu [this] avant dans ma vie. ”

Jonathan et Zooey, 30 ans, se sont rencontrés pendant le tournage de “ Carpool Karaoke: The Series ”, une retombée du segment Carpool Karaoke sur “ The Late Late Show With James Corden ”.

Il a expliqué: “Nous aimons plaisanter parce que nous nous sommes rencontrés sur” Carpool Karaoke “et j’étais plutôt cool et elle était super sympa et un peu dragueur, [but] elle est comme, ‘De quoi tu parles? Tu étais super séduisant ».

“Je me dis, ‘Non, non, non, tu étais plus séduisante.’ Les producteurs sont revenus et ont dit que je flirtais si mal qu’ils ont dû éditer la coupe, donc quand vous regardez ‘Carpool Karaoke’, on dirait qu’elle est un peu plus [flirty] mais apparemment, si vous regardez la coupe complète, ce serait moi. Je suis plus doux dans ma tête que dans la vraie vie. ”

La star de “ New Girl ” a rendu public sa romance avec Jonathan une semaine seulement après avoir annoncé qu’elle et son mari Jacob Pechenik – le père de ses enfants Elsie Otter, quatre ans, et Charlie Wolf, deux ans – s’étaient séparés après quatre ans de mariage.

Et le nouveau couple a trouvé ça drôle quand les fans ont été choqués de les voir ensemble.

Jonathan a déclaré précédemment: “Je ne pense pas que c’était prévu.

“Vous savez, ce qui est vraiment drôle pour moi, c’est que vous voyez en ligne et sur les réseaux sociaux, Internet est obsédé et continue de publier [about us], mais le plus drôle, c’est que tout le monde se dit “Elle sort avec qui?!” “

