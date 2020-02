Jordan Fisher a improvisé la mélodie pour piano de John Ambrose

Ne vous embêtez pas à chercher la musique que John Ambrose (Jordan Fisher) a joué au piano dans une scène To All the Boys: P.S. Je t’aime encore.

Le film a frappé Netflix le 12 février juste à temps pour la Saint-Valentin, mais le public déballe toujours tout ce qu’il a vu dans le film et oui, cela inclut la musique. Sur la base de la série de livres de l’auteur Jenny Han, la suite de To All the Boys Ive Loved Before de 2018 a suivi Lara Jean Covey (Lana Condor) alors qu’elle et Peter Kavinsky (Noah Centineo) commençaient à sortir ensemble pour de vrai.

Juste au moment où Laura Jean pensait que les lettres d’amour qu’elle avait écrites étaient derrière elle, John Ambrose a répondu. Mais avant qu’elle n’ait la chance de lui écrire une lettre, le personnage de Condor a découvert qu’ils faisaient tous les deux du bénévolat dans une maison de retraite locale.

Fisher dit que jouer du piano dans le film “juste un peu travaillé”

Sans gâcher l’intrigue, il y a une scène dans la suite où Lara Jean trouve John Ambrose jouant une belle mélodie au piano. Lorsque nous avons regardé le film, nous ne pouvions pas nous empêcher de nous demander à quoi il jouait. Il s’avère que Fisher peut non seulement chanter, danser et jouer, mais il est aussi un bon pianiste. Lors d’une interview avec Insider publiée le 12 février 2020, l’acteur a expliqué qu’il avait lui-même inventé la mélodie.

Jordan Fisher le 23 janvier 2019 | Mary Clavering / Young Hollywood / .

«C’est le gars qui jouerait aussi du piano, tu vois ce que je veux dire? C’est juste John Ambrose », a déclaré Fisher à Insider. «Et puis, j’ai tout simplement compris que je jouais aussi et que je pouvais trouver une structure d’accords qui était complètement et entièrement unique en ce moment et être capable de faire la scène en même temps.»

L’auteur des livres qui ont inspiré les films ne plaisantait pas quand elle a dit sa propre interview de février 2020 avec le point de vente que Fisher “fait tout”.

La scène de piano est sa préférée bien qu’elle soit «très difficile» à filmer

Le moment au piano entre John Ambrose et Lara Jean n’était pas seulement doux, il s’est avéré être la scène préférée de Fisher dans tout le film.

Bien que cela semblait être une configuration relativement simple – Lara Jean est entrée dans une pièce pour trouver John Ambrose jouant du piano puis s’est assis à côté de lui – cela s’est avéré difficile pour Fisher car il devait livrer ses répliques tout en jouant du piano au en même temps.

Jordan Fisher joue du piano en tant que John Ambrose dans ‘To All the Boys: P.S. Je t’aime toujours »| Netflix; «À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore’

“C’est une scène très difficile à filmer”, a déclaré Fisher à Insider. “Et, franchement, c’était très tard dans la nuit quand nous l’avons filmé, et devoir jouer du piano et improviser et aussi filmer une scène en même temps était difficile.”

Fisher dit que les fans pourraient réentendre la mélodie du piano «un jour»

Après la sortie de To All the Boys: P.S. Je t’aime toujours, Fisher a consulté Twitter pour répondre aux questions des fans. Un, bien sûr, est venu concernant l’air mystérieux qu’il a joué dans le film.

Il “n’a pas de nom et n’existe nulle part”, a tweeté Fisher le 13 février. Il n’a pas anéanti les espoirs des fans de ne jamais entendre la chanson en dehors du film. “Je pourrais peut-être en faire quelque chose un jour”, a déclaré l’acteur. Donc, si à l’avenir Fisher sort une chanson qui semble familière, ce pourrait être celle avec la mélodie de To All the Boys: P.S. Je t’aime toujours. Regarde tous les garçons que j’ai aimés avant et tous les garçons: P.S. Je t’aime toujours sur Netflix.