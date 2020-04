Jordyn Woods a menti au sujet d’un pilote de télévision pour couvrir des morceaux de kangourou

2020-04-09 12:30:06

Jordyn Woods a dit à ses amis qu’elle filmait une “émission de télévision d’action” pour couvrir le fait qu’elle participait à “The Masked Singer” en tant que The Kangaroo.

La star de téléréalité de 22 ans a été démasquée comme The Kangaroo le mercredi (08.04.20) épisode de la série de chant et bien que ses amis aient soupçonné qu’elle était la voix derrière le marsupial, elle a essayé de couvrir ses traces en établissant elle avait un projet d’acteur passionnant en préparation.

Elle a déclaré à EW.com: “Beaucoup de gens ont tendu la main. Ils diraient:” Je suis si fière de toi “. Je me dis: “De quoi tu parles?” Si je ne dis rien, maintenant ça a l’air suspect, je dirais à quel point j’étais fatigué parce que je travaillais la veille.

“Et ils ont dit:” Oh, sur quoi travaillez-vous? ” Je dirais: “Oh, juste un pilote d’action. Je vais être sur une nouvelle émission de télévision d’action et cela nécessite beaucoup de course, donc je suis juste épuisé.”

“Ils ne savaient pas que je courais dans un costume de kangourou.”

L’ancienne star de ‘Life of Kylie’ n’a même pas dit à ses grands-parents qu’elle participait à l’émission.

Elle a dit: “Les seules personnes qui connaissaient étaient ma famille … ma mère et ma sœur et mes frères. Je ne l’ai pas dit à mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes amis. J’avais juste l’impression que c’était mieux pour ça être un mystère. ”

Malgré le secret, de nombreux téléspectateurs avaient deviné l’identité de Jordyn après le premier épisode de la série et elle a admis qu’elle n’avait pas réalisé à quel point elle était “distinctive” avant de participer à la série.

Elle a dit: “Je suppose que je suis très distinctif. Je ne savais pas à quel point ma voix est distinctive, la cadence de celle-ci, la légère râpe, la façon dont je marche, mon petit rire que je fais tout le temps.

“Donc les gens ont été rapides. Je pensais avoir eu au moins quelques épisodes avant d’être découvert, mais tout de suite depuis le premier, tout le monde savait que c’était moi, ce qui, je suppose, est cool.”

