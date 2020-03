Jordyn Woods défend le port de l’abaya

Jordyn Woods se défend après avoir reçu un contrecoup pour avoir porté une abaya à une mosquée à Abu Dhabi.

Jeudi, la mannequin Instagram a publié des clichés d’elle-même dans le costume traditionnel souvent porté par les femmes musulmanes aux côtés de sa mère et de sa sœur lors de leur visite à la Grande Mosquée Sheikh Zayed pendant leurs vacances en famille aux Émirats arabes unis.

Après qu’un disciple a accusé le jeune homme de 22 ans de se moquer de l’islam, Jordyn a rapidement répondu en écrivant: “Je suis désolé si je vous ai offensé, mais pour entrer dans la mosquée, vous devez porter une abaya. En aucun monde je ne voudrais essayez de vous moquer d’une autre personne ou culture. “

Cependant, plus de critiques ont visé, car ils ont souligné les règles spécifiques de l’enfilage de la garde-robe musulmane avec une annonce, “Sis ur hair ne devrait pas être visible!”

Jordyn a répondu: “Je viens de recevoir une éducation appropriée. Merci, soeur.”

Mais elle est restée fidèle à elle-même dans un clip Instagram suivant où elle a sashay au ralenti une chanson de Beyonce portant la robe noire et l’enveloppe de tête, sous-titrant la vidéo, “Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas pour entrer dans la mosquée vous devez porter une Abaya. C’était une expérience incroyable de voir la beauté d’une autre culture. “

Un fan était même préoccupé par l’épidémie de coronavirus, écrivant: “Enroule ce foulard autour de toi, c’est un virus ici, sis😂”

Il semble que Jordyn ait pris garde lorsqu’elle a posté plus tard une histoire Instagram d’elle regardant les nouvelles avec la légende: “Je devrai peut-être mettre fin à mon voyage plus tôt et rentrer à la maison parce que ce virus devient incontrôlable.”

Elle s’est ensuite enregistrée en disant: “Me donne une excuse pour revenir à Dubaï pour faire du parachutisme comme je voulais faire et tout le reste. Mais à première vue, rentrer à la maison serait la meilleure idée le plus tôt possible. C’est sauvage . “

Il y a maintenant 128 000 cas de coronavirus signalés dans le monde avec un nombre de morts de près de 4 700, selon Newsweek.

Jordyn n’a pas précisé quand elle prévoit de retourner aux États-Unis, cependant, elle a publié des vidéos d’elle-même sur une magnifique plage de sable blanc tôt vendredi matin.

