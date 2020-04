Jordyn Woods inspiré pour chanter par Jaden Smith

2020-04-11 22:30:06

Jordyn Woods a été inspirée pour commencer à chanter par Jaden Smith, car elle dit qu’elle veut commencer une carrière musicale après être apparue sur ‘The Masked Singer’.

Le mannequin de 22 ans a récemment participé au concours américain de chant de célébrités “The Masked Singer”, et a déclaré que c’était Jaden Smith – le fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith – qui était le “plus grand motivateur” pour qu’elle commence chanter en public.

Jordyn – qui est un ami de la famille de Jaden – a déclaré: “Jaden a été l’un de mes plus grands motivateurs depuis le début. L’année dernière, alors que j’étais à la maison, j’ai commencé à écrire et à m’apprendre à jouer du piano et il est l’un des les premières personnes qui se disaient “Jordyn, où est l’album?” Et c’était avant même que je ne participe à la série ou quoi que ce soit. Il m’a toujours poussé à vraiment faire quelque chose. Alors, maintenant ça arrive enfin. ”

La beauté – qui a été éliminée de la série Fox cette semaine – a admis qu’elle avait du mal à trouver la “confiance” pour se produire sur scène pendant son temps sur la série, mais souhaite qu’elle aurait pu passer à la finale afin qu’elle ait pu montrer plus d’elle gamme au jury.

Elle a ajouté: “La partie la plus difficile [of being on the show] trouvait la confiance nécessaire pour monter sur scène tous les jours. Au fur et à mesure que vous aviez continué, cela devenait de plus en plus amusant, mais j’étais toujours aussi nerveux à chaque spectacle … Je n’ai jamais joué sur scène, jamais.

“Je souhaite avoir atteint la finale. J’aurais probablement fait quelques chansons plus optimistes ou quelque chose que je pourrais ajouter un peu plus de chorégraphie. Je pense que ma prochaine chanson allait être” All the Stars “par SZA et Kendrick Lamar. J’aurais adoré faire ça parce que j’allais raper un peu. ”

Et maintenant que son temps sur le spectacle est terminé, Jordyn espère poursuivre une carrière de chanteuse et sortir un album d’ici la fin de cette année.

S’adressant à «Entertainment Tonight», elle a déclaré: «Je n’ai pas pu me rendre au studio. Mais dès que tout se clarifie et que nous pouvons repartir et que je peux me rendre au studio, c’est dès que vous le ferez avoir [an album]. Si tout va bien avant la fin de 2020. Et je parle, comme, dès que possible.

“Je vais très probablement créer mon propre label et être signé sous moi-même plutôt que d’aller sur un label.”

