Jordyn Woods n’a toujours pas parlé à Kylie Jenner

2020-02-17 21:30:05

Jordyn Woods est prête à poursuivre sa vie après le scandale de tricherie avec Tristan Thompson l’année dernière.

Jordyn Woods n’a toujours pas parlé à son ex-meilleure amie Kylie Jenner après avoir bécoté le petit-ami de sa demi-sœur Khloe Kardashian l’année dernière.

Le mannequin courbé de 22 ans a été coupé par le clan Kardashian-Jenner après qu’il est apparu qu’elle avait fermé les lèvres de Tristan Thompson – le père de la fille de 22 mois de Khloe, True – lors d’une fête en 2019 et, même si elle essayé de faire amende honorable après le scandale, Jordyn a décidé de se concentrer sur sa carrière cette année.

Une source a déclaré à PEOPLE.com: “La position de Jordyn est maintenant qu’elle va laisser les choses telles qu’elles sont. Elle a dit ce qu’elle avait à dire.

“Elle travaille. Elle a fait un passage dans une émission de télévision et elle a quelques accords de marque à venir. Elle ne fait pas trop, trop, mais reste occupée.”

Bien que Jordyn ne parle plus à la célèbre famille de téléréalité, Tristan – qui n’a jamais partagé son côté du scandale – cherche désespérément à récupérer Khloe.

Pour le moment, les anciens amoureux restent amicaux pour le bien de leur fille.

Un initié a déclaré: “Tristan est très charmante et douce pour Khloé. Elle a toujours voulu garder sa famille ensemble à cause de True. Par le passé, se séparer de Tristan était extrêmement difficile. Elle est flattée qu’il essaie de la reconquérir, mais pas assez flatté pour être dans une relation amoureuse avec lui. Qui sait ce qui se passera dans le futur cependant. En ce moment, elle est concentrée sur juste s’entendre avec lui afin qu’ils puissent passer le meilleur moment en famille avec True. ”

À la fin de l’année dernière, Khloe, 35 ans, a admis qu’elle était heureuse de dire au revoir à 2019.

La star tout en courbes a réfléchi sur 12 mois turbulents dans un long post sur sa page Instagram alors qu’elle marquait le début de 2020.

Khloe – dont le post présente des clips vidéo et des photos de l’année dernière – a écrit sur la plate-forme de partage de photos: “2019, je suis heureux de vous dire au revoir

“Ils vous disent que vous ne devriez pas regarder en arrière, mais je vais vous suggérer de le faire. Soyez courageux, regardez en arrière et réfléchissez à votre dernière année; Ou la dernière décennie! C’est OK de vous rappeler ce que vous avez vécu et ce que vous avez surmonté.

“Nous pouvons ne pas être en mesure de contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Nous devons nous rappeler que toutes choses sont impuissantes à moins que nous ne leur donnions le pouvoir. Alors, que ce pouvoir soit l’empathie, la compréhension, la gentillesse, la grâce, l’amour et le respect. N’oubliez pas que Dieu a et aura toujours votre dos. Ayez la foi que la vie s’améliorera tant que nous croirons en nous-mêmes. Nous devons nous sentir intérieurement reconnaissants de tout et nous efforcer de devenir de meilleures personnes chaque jour. (sic) “

Mots clés: Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Jordyn Woods

Retour au flux

.