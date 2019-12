Jordyn Woods prévoyait-elle de mettre fin à son amitié avec Kylie Jenner?

Jordyn Woods est devenu un nom familier grâce à Kylie Jenner. Les deux filles sont très similaires. Les deux sont des modèles et les deux femmes ont des mères qui gèrent leur carrière. Pourtant, la reconnaissance du nom de Kylie a énormément aidé Woods. Apparaissait aussi occasionnellement sur L'incroyable famille Kardashian.

Lorsque le couple a rompu leur amitié, certaines personnes se sont demandé si Woods resterait intéressant même sans son célèbre ami. Il semble que le scandale qui a conduit elle et Kylie à se séparer a été bon pour Woods.

Elle semble être encore plus populaire maintenant que jamais. Oui, sur le plan personnel, sa séparation d'avec son ancienne meilleure amie a été très traumatisante. Woods a été pris dans un triangle amoureux avec Tristan Thompson et Khloe Kardashian, la sœur de Kylie. Lorsque Khloe l'a découvert, elle était naturellement très contrariée. Elle a rompu avec Thompson, mais a intimidé Woods.

Malgré la difficulté de sa séparation de Kylie sur le plan émotionnel et professionnel, il semble que ce soit une bonne chose. Si Thompson n'avait jamais triché avec Woods, les filles seraient-elles toujours amies?

Certains fans pensent que l'amitié avait déjà suivi son cours

Les fans de Reddit pensent que le drame entre Tristan Thompson, Jordyn Woods et Khloe Kardashian n'était qu'une excuse pour que Kylie et Woods se séparent. Ils pensent que ces deux-là avaient déjà fini leur amitié.

Les habitudes peuvent être difficiles à briser, alors naturellement, alors que rien n'allait, les deux ont maintenu le statu quo. Une fois qu'il y avait une excuse, cependant, les deux filles ont sauté sur l'occasion de suivre leur propre chemin. Il est naturel que des amis se séparent, et Kylie et Woods sont encore au début de la vingtaine. Les filles sont à différentes étapes de leur vie. Kylie est une maman, tandis que Woods semble plus axée sur sa carrière que sur la création d'une famille. C'était peut-être le bon moment pour que les deux se séparent.

Woods s'ennuyait

Dans un clip de Kylie’s E! télé réalité, La vie de Kylie, Jordyn Woods semble fatigué d’être l’ombre de Kylie. Le clip a été tourné quelques années avant le scandale. Si Woods s'ennuyait alors, il est probable que les choses ne se soient pas améliorées dans le temps précédant le scandale.

Dans le clip, Woods se plaint du fait qu'elle suit toujours les événements avec Kylie, mais Kylie n'a souvent pas de temps pour elle pendant qu'ils sont là. Cela a laissé Woods attendre sa meilleure amie – parfois pendant des heures.

Depuis le tournage de cette scène, Kylie est devenue plus célèbre et plus occupée. Il est probable que taguer avec Kylie ne soit que plus fatigant.

Woods est parti pour des choses plus grandes et meilleures

Maintenant que Jordyn Woods est sortie de l'ombre de Kylie, les offres se multiplient. Elle a été approchée avec de nombreuses opportunités. De toute évidence, sa carrière de mannequin est florissante, mais ce n’est pas tout.

Woods a eu la chance d'avoir sa propre émission de télé-réalité. Elle peut également lancer sa propre ligne de beauté. Il y a eu quelques spéculations sur Woods écrivant un livre révélateur. Ce n'est pas hors de la table pour Woods.

Un livre serait certainement un succès auprès des fans. Woods a accès à des informations en coulisses sur les Kardashian. Tout ce qu'elle a vu et entendu pendant son temps en tant qu'ami de la famille rendrait certainement la lecture juteuse.

Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Cela semble certainement être le cas pour Woods. Oui, son amitié avec Kylie est endommagée, mais à certains égards, cela peut être pour le mieux. De plus, ce n'est pas fini pour de bon. Kylie a déclaré qu'elle n'était pas opposée à une réconciliation avec Woods, et les deux seraient apparemment civils l'un avec l'autre.