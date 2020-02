Joseline Hernandez est-elle fiancée à son petit ami Balistic Beats?

Joseline Hernandez a essayé de ne pas laisser échapper qu’elle était peut-être fiancée à son petit ami Balistic Beats, mais c’était difficile à vendre compte tenu de la bague en diamant massive à ce doigt.

le “Amour & Hip Hop: Atlanta” alun et son petit ami producteur de musique de plus de deux ans arrêtés par TooFab avant la première de la nouvelle saison de “Wedding Boot Camp: édition Hip Hop,” auquel ils ont participé aux côtés d’autres couples hip hop.

Au cours de notre sit-down, nous avons fait griller le couple sur leur position après avoir passé 10 jours dans un manoir avec quatre autres couples en difficulté et deux psychologues, subissant une thérapie intensive individuelle, en couple et en groupe.

Selon la description de WEtv de la saison, qui débute le 6 février à 22 heures, Joseline et son boo ont demandé l’aide des Drs. Ish et V parce qu’elle “a mis un terme à sa relation”, affirmant que Balistic avait “huit mois pour mettre un terme à cela”.

Bien sûr, les téléspectateurs de l’émission de téléréalité connaissent la prémisse: après 10 jours de Boot Camp, le couple accepte de partir ensemble sous la condition qui les y a amenés, ou ils se séparent.

“Nous sommes définitivement partis ensemble”, nous a assuré Joseline. “Mais vous savez, il s’est passé beaucoup de choses dans le camp d’entraînement que j’aimerais que tout le monde suive juste le spectacle et voie.”

Lorsque nous avons posé des questions sur le problème principal qui les a amenés à Boot Camp en premier lieu, la princesse autoproclamée portoricaine a laissé échapper: “Je travaillais juste sur ma bague!” Cette remarque nous a incités à souligner que les preuves montraient qu’elle avait reçu ladite bague. “Êtes-vous fiancé?” nous avons demandé, mais elle s’est tortillée sur son siège et a dit: “Je ne peux pas encore vous le dire.”

“Nous sommes définitivement ensemble”, a-t-elle insisté pendant que Balistic gloussait.

“Mais vous pourrez tout voir dans le camp d’entraînement, et ça va être tellement amusant. Mais nous sommes ensemble, cependant. C’est définitivement le BAE”, a-t-elle déclaré.

Lorsque nous leur avons demandé s’ils pouvaient au moins nous faire savoir s’ils avaient l’intention de se marier, Balistic a rapidement répondu: “Oui, absolument. Absolument, nous le faisons.” Nous avons demandé un échéancier. “D’ici la fin de cette année”, a-t-il déclaré.

“D’ici la fin de cette année” est une réponse plutôt confiante de quelqu’un qui n’a même pas encore proposé, ne diriez-vous pas? Nous avons soulevé cette question, mais encore une fois, ils ont tous les deux ri mal à l’aise et se sont tortillés dans leurs sièges. “Peut-être. Peut-être pas”, a déclaré Balistic en réponse à notre millionième fois en demandant s’ils étaient fiancés.

Les deux vivent et travaillent actuellement à Miami. Non seulement Joseline a été castée pour la saison 3 de “Love & Hip Hop: Miami”, mais elle a également eu son propre spin-off sur le service de streaming Zeus Network appelé “Joseline’s Cabaret: Miami”.

Étant donné son amour pour la télévision de sa vie, nous avons demandé si le tournage de son futur mariage potentiel était sur la table.

“Absolument”, a-t-elle dit, comme l’a accepté Balistic. “Je ne sais pas qui va le filmer. Je cherche à savoir qui va le filmer. Nous essayons de le découvrir. Nous essayons de savoir où nous allons aller, mais nous allons certainement avoir pour le faire à la caméra. Comme, allez! Comme, pourquoi pas? “

Lorsqu’on leur a demandé s’ils s’étaient mariés à Miami, les deux semblaient indécis. Bien que le simple fait d’aller au tribunal leur permettrait d’économiser des tonnes d’argent, Joseline craignait que ce soit “tellement ennuyeux!” Balistic a donc suggéré une autre alternative frugale qui ne serait pas ennuyeuse: Las Vegas.

“Je ne permettrais pas à Elvis de m’épouser. Non. Non,” riposta-t-elle. “Je n’autoriserais pas Elvis à m’épouser. Ça n’arrivera pas. Non, non, non, non, non. Nous serons juste fiancés pour toujours, si c’est le cas.”

Se sent comme une confession pour nous!

Joseline a également fait la lumière sur sa situation de coparentalité avec son ex Stevie J. Les deux partagent une fille, Bonnie Bella Jordan, 3 ans.

“La coparentalité est incroyable”, nous a-t-elle expliqué. “Je veux dire, écoutez, une fois que vous êtes une personne adulte et que vous partagez des enfants, vous devez vous réunir et parler des choses. . Comme, qui veut se battre et se battre avec une autre personne adulte? C’est tellement immature. Comme, quel âge avez-vous? Allez. Rassemblez-vous. “

Balistic a accepté et a déclaré que la dynamique de leurs familles recomposées était assez pacifique ces jours-ci. “Ça va bien, et c’est très important dans la vie de tous les jours, parce que si tu as ce problème, c’est pour les petits, tu sais?” il a dit. “Vous devez vous assurer qu’ils sont bons avant tout.”

La nouvelle saison de “Marriage Boot Camp: édition Hip Hop” sera présentée le jeudi 6 février à 22 h. sur WEtv.

