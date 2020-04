Joseph Gordon-Levitt offre son soutien aux sudents

2020-04-29 12:30:07

Joseph Gordon-Levitt a partagé un message de soutien aux diplômés de 2020 et a exhorté les autres à faire de même.

Joseph Gordon-Levitt a partagé un message de soutien aux diplômés de 2020.

L’acteur de «Knives Out» a exhorté les jeunes qui ont eu leurs dernières années scolaires terminées tôt en raison de la pandémie de coronavirus à «se montrer à la hauteur» et les a salués comme le début d’une «nouvelle génération» à qui il sera demandé de «reconstruire le monde “dans les années à venir.

Il a écrit dans une lettre ouverte sur Twitter: “On vous a remis un défi que vous n’avez pas demandé. Et maintenant c’est à vous de saisir l’occasion. Tout le monde aujourd’hui se souviendra du monde avant et après cette pandémie, et vous ce sont ceux qui obtiennent leur diplôme dès le début. Pour le meilleur ou pour le pire, vous êtes le début d’une nouvelle génération …

“Vous êtes ceux qui vont reconstruire le monde à la suite de cette crise.

“Plus sûr, plus sain, plus fort, plus juste et plus beau qu’auparavant.”

La star de 39 ans a sympathisé avec ceux qui ont raté leur cérémonie de remise des diplômes, mais a admis que les étudiants avaient “de plus grandes choses” à s’inquiéter.

Il a écrit: “Je sais que ça craint que vous n’ayez pas pu porter une casquette et une robe et marcher sur la scène et partager le moment avec vos amis et votre famille en personne. Je sais que ça craint, car en fait je n’y suis pas allé non plus. ..mais voici la vérité dure et merdique … vous avez de plus grandes choses à vous soucier. ”

Joseph a également lancé une initiative exhortant la classe de 2020 à écrire ses propres réflexions, ou pour que d’autres lui envoient des messages de soutien.

Il a tweeté: “Écrivez une lettre à la classe de 2020. Si vous êtes diplômé cette année, ou si vous êtes enseignant, ou si vous êtes quelqu’un qui veut juste partager vos souhaits pour ces jeunes qui deviennent adultes dans ce f *** ed up moment, je veux que vous fassiez partie de ce projet: https://hitrecord.app.link/classof2020 “

Mots clés: Joseph Gordon-Levitt

Retour au flux

.