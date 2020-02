Joseph Sikora parle de la nouvelle vie de Tommy après Ghost et de la rumeur de retombée “ Power ”

Tommy Egan (Joseph Sikora) est un personnage important qui a réussi à sortir vivant de Power. Mais il a perdu sa famille dans le processus.

Le casting de Power a célébré la finale au PaleyCenter le 7 février. Showbiz Cheat Sheet a parlé à Sikora de la finale et de la rumeur de retombées de Tommy. Découvrez ce que l’acteur espère explorer avec son personnage à l’avenir. ATTENTION SPOILERS FINALE DE SAISON!

Joseph Sikora a déclaré que la vraie vie avait joué un rôle dans sa dernière scène avec Omari Hardwick

Joseph Sikora au STARZ Madison Square Garden «Power» Saison 6 | Michael Kovac / . pour STARZ

Tommy a trouvé Ghost (Omari Hardwick) alors qu’il était en train de mourir. Il est évident que malgré leurs problèmes, ils avaient toujours beaucoup d’amour les uns pour les autres. L’acteur a expliqué comment la vie réelle a aidé la scène émotionnelle.

“C’était très émouvant de savoir que je n’allais plus pouvoir jouer avec mon ami et que c’était la fin d’une époque et je le ressentais vraiment”, a-t-il déclaré à Showbiz Cheat Sheet. «L’art imite donc la vie. Et donc quand il le fait, je pense que vous pouvez utiliser ces émotions. “

L’acteur a ajouté: “J’espère que cela peut être vu à l’écran.” Ce n’est pas le seul au revoir émotionnel que Tommy a eu dans la dernière saison de Power. Il a également été averti par sa mère, Kate (Patricia Kalember.) Est-ce vraiment la fin de leur relation?

“Je pense que c’est assez proche”, a répondu Sikora. “Je pense que c’est cela être renié par tes parents. Je pense que cela prend beaucoup de temps à rattraper et la façon dont elle le renie était si viscérale pour lui qu’il a laissé cette partie de lui-même dans le Queens ou Long Island où elle vit, vous savez. Mais il a laissé sa mère à ce moment-là. »

Il y a de fortes chances que Sikora continue de jouer le personnage à l’avenir avec la suite. Mais ce n’est pas encore confirmé. Une rumeur a commencé que Tommy allait avoir son propre show.

Il a dit que cette photo ne concernait pas une spin-off de Tommy

Sikora avait déjà posté une photo sur Instagram portant un chapeau qui disait “TOMMY Season One”. Les fans ont commencé à se demander si c’était un signe que le personnage allait avoir son propre spectacle, mais l’acteur a révélé l’histoire derrière cette photo.

“J’ai mis cette photo à l’appui d’une émission mettant en vedette Edie Falco, Tommy”, a déclaré l’acteur. Mais les gens ont couru avec et je suis content. Je pense que cela a montré aux gens que le champion des gens, Tommy Patrick Egan est recherché. Voyons ce qui se passera ensuite! “

Tommy parvient à s’échapper et à se diriger vers la Californie. Sikora a ensuite expliqué où les choses pouvaient aller depuis la finale de son personnage.

«Je pense que Tommy a été le catalyseur de la plupart des actions de l’émission. Donc pour moi, je voudrais voir ses pensées et ses pensées, les pensées qui ont fait l’homme », a-t-il dit. “Et je pense que là où Tommy est maintenant, il est une sorte de récipient vide et une sorte d’obus. Voyons donc si nous le remplissons. “

Il a poursuivi: «Est-ce que cela devient St. Tommy que nous avons toujours connu? Je pense que ce sera probablement le cas. Mais bien sûr, c’est intrinsèquement différent parce qu’il est à un endroit différent. Je serais donc ravi de voir cela ralentir un peu puis le boom s’allumer. Parce que c’est Tommy zéro à 60 ans et vraiment obtenir les pensées et les émotions qui ont fait de lui la personne que nous savons qu’il est. “

Les fans devront attendre pour voir s’il y en aura plus pour Tommy. Power Book II sera présenté en avant-première à 20 h. ET / 19 h CDT.