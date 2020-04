Josh Brolin présente ses excuses pour avoir rendu visite à des parents alors que le coronavirus est bloqué

2020-04-20 21:00:06

Josh Brolin s’est excusé d’avoir enfreint le strict séjour de la Californie à la maison pour rendre visite à son père James Brolin et à sa belle-mère Barbra Streisand.

La star de “ Avengers: Endgame ” a reçu des critiques en ligne la semaine dernière lorsque lui et son épouse Kathryn Boyd ont emmené leur fille Westlyn Reign rendre visite à ses grands-parents, malgré les règles de distanciation sociale et d’auto-isolement qui ont été mises en place au milieu de la pandémie de coronavirus.

Et dans une vidéo Instagram, l’acteur de 52 ans a maintenant admis que ses actions étaient “irresponsables”.

Il a dit dans le clip: “Mon père habite à côté de nous et nous avions un plan pour aller les voir et ne pas être près d’eux et ce plan a été brisé et c’est notre responsabilité. Nous allions ramasser quelque chose et montrer à Bean le piscine et et je pense que c’était irresponsable.

“Il est difficile d’être honnête parfois, il est difficile d’être honnête et de dire:” Peut-être que j’ai foiré. ” Les réponses m’ont ramené à ma propre vérité. C’est humiliant comme l’enfer, parce que je sais qu’il y a des gens sans masque, sans gants, sans intérêt, ils pensent que c’est dans votre tête, que vous survivrez grâce à l’immunité qui est créée en raison de votre propre poids psychique. Mais je sais que ce n’est pas le cas et nous avons été très responsables et je m’en excuse. ”

Josh a ensuite insisté sur le fait qu’il “n’est pas un défenseur” de la violation des règles de quarantaine “en dehors de prendre soin les uns des autres”.

Il a ajouté: “Mes excuses, et je ne suis pas partisan de faire quoi que ce soit en dehors de prendre soin les uns des autres et de nous assurer que nous passons à travers cela même si nous allons par-dessus bord et sommes trop protecteurs. Nous verrons cela comme étant peu de temps pour une solution à très long terme et une longue durée de vie. ”

L’acteur et sa famille ont essuyé des tirs après que Barbra, 77 ans, a partagé une photo de l’épouse de Josh, Kathryn, portant un masque de protection tout en brandissant une pancarte qui disait: “Nous (coeur) vous Gamma & Grampa (sic)”

Elle a légendé l’image: “J’adore le signe que Josh et Kathryn ont peint hier quand ils sont venus nous voir avec notre petit-petit-fils Westlyn!

“P.S. toutes les fleurs fleurissent maintenant sur notre puits à souhaits – nous souhaitons avec notre cœur et notre esprit que tout le monde reste bien! (Sic)”

