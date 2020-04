Josh Brolin s’excuse pour sa visite irresponsable au domicile de papa et Barbra Streisand

Josh Brolin a été appelé pour avoir semblé défier les directives de distanciation sociale lorsque lui, sa femme Kathryn et leur fille, Westlyn, ont été arrêtés par son père James Brolin et sa belle-mère Barbra Streisand’s à la maison le week-end.

La star de “Deadpool” a cédé à son comportement “irresponsable” presque immédiatement, alors que les commentaires commençaient à rouler sur sa page. Il a finalement retiré une photo montrant les cinq d’entre eux autour de la piscine de Brolin et de Streisand, dans laquelle tous les adultes portaient des masques et étaient à au moins quelques pieds l’un de l’autre (ci-dessus).

“Il s’agit en fait d’une vidéo sérieuse”, a-t-il commencé dans un message d’excuses. “Je viens de poster une vidéo dont j’ai été très humilié par la réponse. Mon père habite à côté de nous et nous avions un plan pour aller les voir et ne pas être près d’eux et ce plan a été brisé et c’est notre responsabilité.”

“Nous allions ramasser quelque chose et montrer [Westlyn] la piscine parce que nous n’avons pas de piscine et je pense que c’était irresponsable “, a-t-il poursuivi.” C’est difficile d’être honnête parfois, c’est difficile d’être honnête et de dire que j’ai peut-être merdé et je savais que c’était dans l’air – – pas à cause des réponses, mais la réponse m’a ramené à ma propre vérité et c’est humiliant comme l’enfer. “

Notant qu’il y a des gens qui continuent de sortir en public sans masque ni gants, pensant qu’ils “survivront grâce à l’immunité créée par votre propre poids psychique”, il n’en fait pas partie.

“Nous avons été très responsables et je m’en excuse”, a-t-il ajouté.

Brolin a poursuivi en disant qu’il ne se soucie pas des médias sociaux en général, mais s’est excusé pour sa responsabilité “envers mon prochain”. Il a ajouté: “Je ne suis pas partisan de faire quoi que ce soit en dehors de prendre soin les uns des autres et de nous assurer que nous traversons tout cela, même si nous allons trop loin et que nous sommes trop protecteurs.”

Il a terminé sa vidéo en disant une fois de plus à ses partisans de le tenir pour responsable, disant qu’il était “heureux qu’on lui rappelle”.

“Je me soucie de mon prochain et je suis humain, malheureusement”, a-t-il conclu. “Alors, merci les gars, honnêtement. Tout le monde reste en sécurité et va bien.”

Streisand a également partagé quelques photos de la visite de la famille sur sa page, montrant Kathryn brandissant une pancarte indiquant “Nous [Heart] Vous Gamma & Grampa “alors qu’elle se tenait devant leur porte arrière.

“J’adore le signe que Josh et Kathryn ont peint hier quand ils sont venus nous voir avec notre petit-petit-fils Westlyn”, a-t-elle légendé la photo.