Josh Gad pleure en discutant de la pandémie de coronavirus

Josh Gad nous rappelle que “c’est bon de pleurer”, surtout en période d’incertitude.

Jeudi, le “Frozen II” star, 39 ans, a partagé une vidéo de lui émouvant tout en discutant de l’agitation que le monde traverse pendant la pandémie de coronavirus.

Gad, qui partage les filles Ava, 9 ans, et Isabella, 6 ans, avec son épouse Ida Darvish, a déclaré qu’il était difficile pour lui de voir des enfants “privés de leur mode de vie normal” et de ne pas pouvoir comprendre ce qui se passait.

“Je vais pleurer une seconde”, a déclaré l’acteur. “J’allais le faire moi-même, mais je pensais, tu sais quoi? Il est important pour tout le monde de comprendre que nous traversons tellement d’incertitudes en ce moment.”

“On va s’en sortir,” continua-t-il alors qu’une larme coulait sur sa joue. “Et c’est difficile et je suis émotif parce que je déteste voir nos enfants privés de leur mode de vie normal et ne pas pouvoir comprendre pourquoi tout cela se produit si rapidement.”

La star de “Beauty and the Beast” a expliqué qu’il était aussi émotif à cause de “toutes les choses incroyables” que les gens font quotidiennement. “Et je sais que c’est une lutte en ce moment pour tant de gens”, a-t-il déclaré.

“Et je voulais juste dire: je vous aime tous et je pense à vous tous”, a conclu Gad. “Nous allons traverser ça.”

“Il n’y a rien de mal à pleurer”, a-t-il sous-titré.

La semaine dernière, Gad, qui est connu pour son talent d’acteur vocal et de voix Olaf dans les films “Frozen”, a révélé qu’il ferait sa part en lisant des livres pour enfants en direct sur Twitter – à la fois en aidant les parents et en divertissant les enfants à la maison comme les écoles ont été fermées.

Dans ce qu’il appelle #GadBookClub, l’acteur de “Wedding Ringer” non seulement lit, mais interprète les histoires en ligne, généralement l’après-midi. Cela a commencé vendredi dernier avec “Olivia Goes to Venice” par Ian Falconer.

“Je suis reconnaissant que cela touche tant de gens et donne aux gens 20 minutes de répit, ce qui est le barrage constant de mises à jour horribles que nous obtenons sur ces appareils en ce moment”, a déclaré Gad. Le Hollywood Reporter. “Pour moi, cela a été une distraction, de s’asseoir et de simplement lire un livre sans regarder un écran et ne pas penser à ce qui se passe autour de nous.”

“C’est quelque chose qui apporte du réconfort – même si c’est 10 personnes, cela me semble très utile en ce moment”, a-t-il ajouté. “Et je ne peux pas vous dire combien de personnes que j’ai entendues sur Internet ont dit:” C’est exactement ce dont j’avais besoin, juste pour pouvoir m’éloigner de mes enfants pendant 20 minutes et faire une pause. “”

Le coronavirus (COVID-19) compte plus de 227 000 cas confirmés et en a tué plus de 9 300 selon les récents rapports des médias au 19 mars.

Bien que l’épidémie soit originaire de Wuhan, en Chine, le coronavirus s’est propagé à au moins 150 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 9 500 Américains ont contracté le virus et plus de 150 sont morts. Cependant, les experts médicaux et les épidémiologistes prévoient que les chiffres augmenteront.

