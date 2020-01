Josh Gad rappelle de bons souvenirs de Robin Williams

2020-01-25 02:30:04

Josh Gad dit que feu Robin Williams le faisait “rire et pleurer tous les soirs” alors qu’ils vivaient dans le même immeuble.

La star de “ Frozen 2 ” pourrait une fois appeler l’icône défunte – qui s’est tragiquement suicidée en 2014 à l’âge de 63 ans – son voisin lorsqu’ils vivaient tous les deux dans un immeuble à New York alors qu’ils apparaissaient dans des émissions distinctes de Broadway.

Et Josh a maintenant regardé son temps en connaissant l’acteur de “Jumanji”, car il a dit que la star avait toujours une “anecdote” sur la journée qui serait à la fois hilarante et émotionnelle.

Josh a déclaré: “Robin Williams vivait dans mon immeuble au moment où je faisais”[The Book of] Mormon ‘et il faisait’ Bengal Tiger au zoo de Bagdad ‘. Et nous rentrions du travail et Robin me faisait littéralement rire et pleurer tous les soirs avec une anecdote sur le spectacle et la journée. ”

Robin a quitté le bâtiment avant Josh, et l’acteur de 38 ans dit que Robin a essayé de donner à Josh son vélo avant son départ, mais Josh ne l’a pas pris – quelque chose qu’il regrette maintenant.

Il a ajouté: “Quand il est parti, il m’a laissé son vélo et je ne l’ai pas accepté. J’étais comme, ‘Robin, regarde mon corps. Tu me fais perdre un vélo. Je vais le regarder Je ne ferai jamais rien. Et c’est vraiment l’un des grands regrets de ma vie, que je n’ai pas gardé ce vélo de Robin Williams. ”

Et ce n’est pas seulement Robin que Josh a rencontré lors de son apparition dans “ Le Livre de Mormon ”, car il se souvenait également d’avoir dû se produire devant des stars dont Oprah Winfrey et le leader de U2 Bono.

S’exprimant lors d’une interview à venir pour ‘Sunday Today’, il a déclaré: “J’ai été distrait lorsque Oprah était dans le public. Je me suis distrait lorsque Bono était dans le public, parce que j’ai en fait mis une paire de lunettes de soleil Bono dans” Book of Mormon ” ‘et chantez cette partie dans’ Je suis l’Afrique, tout comme Bono! ‘ Et je me souviens avoir dit: “Oh, mon Dieu. Je dois chanter en tant que Bono à Bono. C’est surréaliste.” “

