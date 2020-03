Joshua Jackson reçoit des astuces parentales de co-stars

2020-03-26 11:30:05

Joshua Jackson a reçu des conseils parentaux de ses co-stars “ Little Fires Everywhere ” Reese Witherspoon et Kerry Washington.

La star de 41 ans et son épouse Jodie Turner-Smith devraient accueillir très bientôt leur premier enfant au monde et il est reconnaissant des conseils qu’il a reçus de ses co-stars de “ Little Fires Everywhere ” car il admire le chemin ils jonglent avec leur travail parental.

Il a déclaré à “Good Morning America” ​​dans une interview vidéo: “Les deux ont été incroyablement utiles.

“Les deux ne sont pas seulement des actrices, mais elles dirigent leur propre entreprise. Elles sont toutes les deux des mères. Elles ont intégré leur vie de famille et leur vie professionnelle d’une manière qui semble très saine.”

Joshua a admis avoir attendu d’accueillir leur bébé dans le monde au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus a été “un peu stressant” pour lui et l’actrice de 33 ans.

Il a dit: “De toute évidence, c’est un peu stressant en ce moment et nous essayons juste de comprendre comment être intelligent pour être mis en quarantaine. Le système médical en ce moment est un peu difficile, alors nous le découvrons jour après jour. .

“Mais elle est en bonne santé et le bébé en bonne santé, c’est donc important.”

Le couple s’isole à la maison et s’occupe des jeux de société pour rester sain d’esprit.

L’ancienne star de «Dawson’s Creek» a récemment déclaré: «Nous essayons juste de trouver, moment après moment, comment surmonter cela avec notre raison. Nous en sommes maintenant au stade du jeu de société. Nous avons fait beaucoup, un beaucoup, beaucoup de frénésie à regarder la semaine dernière, alors maintenant … nous avons progressé dans Monopoly.

“Maintenant, c’est en fait Jenga. Jenga est la chose! Jenga est génial. Cela fait vraiment ressortir une certaine laideur chez les gens.”

