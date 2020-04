Joss Whedon n’obtient pas assez de crédit pour le succès du MCU, selon les fans

Tout le monde associe Kevin Feige si fortement à l’univers cinématographique Marvel de nos jours que toute pensée de Joss Whedon une fois impliqué est dissoute de la mémoire. Certains fans de Whedon commencent à parler pour lui et à ramener tout le monde à l’époque où il était impliqué dans la franchise.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Whedon a écrit et réalisé les deux premiers films Avengers. Les fans commencent à réanalyser ses capacités de narration de haut niveau dans ces deux films, même si finalement ils sont remplacés par les Russo Brothers.

Prendre le temps de se souvenir de ce qui a fait le succès de ces premiers films en vaut la peine. Cela pourrait faire réfléchir à la façon dont Whedon aurait pu faire des films MCU récents de manière exponentielle mieux qu’ils ne l’étaient déjà.

Joss Whedon | Christopher Polk / .

Joss Whedon était-il meilleur dans le développement du personnage et le dialogue?

Une affiche de Reddit a mentionné récemment que Whedon avait toujours un talent pour un meilleur développement du personnage avec les Avengers. Bien qu’il s’agisse d’un cas défendable, le meilleur exemple était de ralentir pour explorer l’état d’esprit de Steve Rogers / Captain America après avoir été ressuscité hors de la glace à l’époque moderne.

Beaucoup se souviendront qu’il a finalement abandonné le souvenir de Peggy Carter et s’est rendu compte qu’il n’avait aucun moyen de revenir vers elle. Bien sûr, il ne savait pas qu’il le ferait des années plus tard. Il était important de développer le renforcement mental de Steve Rogers, notamment en sauvant son vieil ami Bucky Barnes (The Winter Soldier).

Il en va de même pour Tony Stark et comment il a appris à travailler avec les Avengers dans le but d’un bien plus grand. Avant le premier film Avengers, il était un peu solitaire qui pensait pouvoir tout faire lui-même.

De petits développements de personnages comme celui-ci ont beaucoup aidé, sans même leur donner un dialogue intelligent. Une partie de cela est venue dans le badinage comique Whedon était connu pour faire si bien. Depuis lors, il est facile d’oublier qu’il s’agit d’une compétence d’écriture majeure.

Dans quelle mesure Joss Whedon a-t-il réussi le dialogue comique?

Le meilleur moment d’AVENGERS: AGE OF ULTRON (2015) et l’un des meilleurs de tout le MCU. Simple, suscitant la réflexion et magnifiquement capturé, à quelle fréquence voyez-vous deux robots discuter du sens de la vie et de l’humanité? Nous devons remercier Joss Whedon pour cela… pic.twitter.com/Lslf2yP336

– DR Movie News (@ DRMovieNews1) 25 septembre 2019

Revenez en arrière et regardez les deux premiers films Avengers en 2012 et 2013, et le dialogue hilarant entre les personnages a toujours été mieux affiné. L’initiateur du fil Reddit ci-dessus a noté à quel point Whedon a rendu les plaisanteries comiques plus réalistes que larges: «L’humour dans ses films semble très naturel (sans parler de JL); il semblait que leurs personnages auraient réellement cette conversation; aucune plaisanterie n’était chausse-pied… »

Bien que la comédie soit toujours une question d’opinion, Whedon contient beaucoup de vérité, ce qui la rend plus appropriée dans certaines situations. Les films ultérieurs des Russos ont parfois placé des doublures comiques à des moments où ils n’étaient pas vraiment à propos, comme après la mort de personnages spécifiques.

Un bon moyen de voir à quel point Whedon est vif dans ce type de dialogue est de revenir en arrière et de regarder ses autres films et émissions de télévision. De Buffy the Vampire Slayer à la télévision au grand écran The Cabin in the Woods, écouter son dialogue en dit long sur la netteté d’un observateur.

Même si son interprétation d’Ultron n’était pas la plus populaire pour le deuxième film des Avengers, personne ne peut blâmer son sens du timing comique et du développement du personnage. Plus encore, il a apporté un peu plus de patience aux Avengers pour leur laisser tous un moment sous les projecteurs.

Une chose pour laquelle Joss Whedon est connu est de rendre tout le monde dans le casting

Whedon a toujours veillé à ce que chaque personnage de ses films et émissions de télévision ait son temps pour contribuer à l’histoire. Il n’a jamais embauché quelqu’un et lui a fait garder le silence ou ne dispose que de quelques secondes d’écran.

Son penchant pour cela lui a permis de prendre les Avengers et de leur donner des scènes mémorables. Alors que les films MCU progressaient sans lui, les personnages ont commencé à augmenter, donnant ainsi aux super-héros individuels moins de temps pour passer des moments singuliers qui se démarquent. Le développement du personnage est également devenu plus flou à la suite de tant de jonglages.

Le MCU devrait-il jamais réengager Whedon pour apporter un meilleur sens de la narration aux phases futures? Whedon a déclaré qu’il devait passer à autre chose après avoir subi de nombreuses interférences avec le tournage d’Age of Ultron.

Kevin Feige et Whedon pourraient ne pas être loin l’un de l’autre pour raconter des histoires avec aplomb de toute façon. Cependant, il serait toujours intéressant de voir comment ils concordent avec le dialogue et l’évolution des personnages dans une confrontation de super-héros d’écrivains imaginaires.