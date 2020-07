Jouer un meurtrier m’a rendu «plus honnête» dans mes relations

2020-07-05 09:30:05

Jodie Comer pense que jouer le meurtrier Villanelle dans ‘Killing Eve’ a amélioré ses relations, car elle est désormais « plus honnête » avec elle-même et ses partenaires.

Jodie Comer pense que «Killing Eve» a amélioré ses relations.

L’actrice de 27 ans ne peut pas « se rapporter » à son personnage, l’assassin Villanelle, mais a beaucoup appris sur l’importance de l’honnêteté, à la fois avec elle-même et avec les autres, en jouant le rôle.

Interrogé sur le rôle du meurtrier lors d’une interview avec OK! magazine, elle a déclaré: « Ce n’est certainement pas quelque chose à quoi je peux m’identifier.

« Cependant, son amour de la nourriture est quelque chose que je peux certainement comprendre. J’adore la nourriture.

« J’ai l’impression que jouer à Villanelle m’a permis d’être plus honnête avec moi-même et mes relations. Villanelle est très intrépide et parfois elle est peut-être trop honnête, mais c’est quelque chose que j’admire vraiment, vraiment à son sujet. »

Alors que son personnage a été salué comme une icône de style pour ses ensembles de créateurs flamboyants, Jodie a insisté sur le fait que son style personnel est très différent et elle est reconnaissante d’avoir de l’aide pour se préparer aux événements du tapis rouge.

Elle a admis: « Je vais être honnête avec toi … Je suis une fille de jeans et de t-shirts. Je me déguisais beaucoup à la fin de mon adolescence, quand je sortais pour la nuit avec mes amis.

« Je porterais des talons de six pouces et une petite robe en plein hiver. Maintenant, mes amis et moi portons des chaussures plates. Vous savez quoi? Je suis très reconnaissant d’avoir un styliste. »

L’actrice de « Talking Heads » est reconnaissante des rencontres qu’elle a avec les fans, car ils sont tous désireux de parler de son travail.

Elle a déclaré: « En ce qui concerne mon travail, la vie a radicalement changé. Je suis définitivement dans une position où les gens veulent avoir des conversations avec moi sur différents rôles. Ils ont vu mon travail et l’ont apprécié, ce qui est un bon changement que j’ai ressenti. «

