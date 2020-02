Jourdan Dunn a révélé qu’elle était fiancée à un homme mystérieux.

Jourdan Dunn est fiancé.

La mannequin de 29 ans a révélé qu’elle était fiancée à un homme mystérieux et a consulté son compte Instagram pour partager la bonne nouvelle.

Elle a écrit: “Jourdan Dunn Hamilton ……. a une belle bague! (Sic)”

Le modèle n’a pas encore partagé de photos – ou le nom – de son futur mari et elle a adopté une politique similaire en ce qui concerne son fils, Riley, 10 ans, qu’elle a avec l’ex Jordan Cummings, comme elle l’a récemment révélé elle a cessé de partager des photos sur son fils sur Instagram.

Elle a expliqué: “Cela a un effet sur lui. Les gens le remarquent et le reconnaissent. Cela peut être beaucoup pour lui. Il m’a demandé [if he can have his own account]et j’ai dit: “Absolument pas!” ”

Le mannequin britannique est généralement son propre “meilleur pom-pom girl” mais a récemment félicité son fils comme sa plus grande source de motivation et d’encouragement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui la motivait, elle a répondu: “Riley. Et moi-même. J’essaie définitivement d’être ma meilleure pom-pom girl parfois parce que j’ai l’impression que tout le monde devrait. Si je passe un de ces jours où je ne peux pas être dérangé ou se sentir déprimé, voir une photo de mon fils. Il m’encourage toujours. S’il me voit vers le bas, il dira: «Maman, tu dois sourire» ou «Maman, ce n’est pas si mal». Il me motive à vouloir faire mieux. ”

Et malgré tout ce qu’elle a accompli dans sa carrière de mannequin, Jourdan pense que son fils est sa plus grande réussite.

Elle a admis: “C’est vraiment ringard mais être maman et avoir mon fils Riley [is my greatest achievement] … En tant que parent, tu fais en sorte que ça marche, mais si je n’avais pas ma mère, ce serait assez difficile. De plus, avoir une agence qui comprend qu’ils ne peuvent pas simplement m’apporter certaines choses car je dois penser à la planification. C’est toujours difficile d’être loin de Riley, mais parce que j’ai un excellent soutien, cela facilite les choses. “

