Joy Behar a déclaré que cette interview avait changé le ton de «The View»

ABC’s The

La vue subit actuellement un autre changement avec le

départ récent de la co-animatrice Abby Huntsman. L’équipe actuelle de Whoopi Goldberg,

Joy Behar, Sunny Hostin et Meghan

McCain semble être un verrou pour l’instant, surtout avec le 2020

Élection présidentielle au coin de la rue.

À l’exception d’une brève interruption pendant les saisons 17 et 18, Behar est à la tristement célèbre table de talk-show depuis le lancement du programme en 1997. Behar se souvient quand le spectacle est passé de la fondation axée sur le divertissement à un lieu plus sérieux et politiquement versé que le New York Times a récemment appelé «la plus importante émission de télévision politique en Amérique».

«The View’s» Joy Behar | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Siège vide à remplir

Avec

Huntsman a maintenant quitté la table, la recherche est en cours pour son remplacement. Bien que

des rumeurs de ressentiment et de discorde parmi les panélistes tourbillonnent depuis

un certain temps, Behar note jusqu’à un autre jour au bureau.

“Nous savons en quelque sorte que, parfois l’un d’entre nous

va au-delà de la ligne. Je ne dirai pas quoi spécifiquement mais parfois les choses se passent

la ligne qui doit ensuite être retirée », a-t-elle déclaré à Good.

Entretien ménager en décembre 2018. «Toute conversation qui

les discussions sur la politique ou la religion vont dérailler. Ce serait

très irréaliste de penser qu’il n’y aurait ni acrimonie, ni désaccord, ni

peut-être même parfois des sentiments douloureux. C’est comme ça.”

Malgré les tensions qui se jouent parfois devant la caméra, Behar ne voit aucun drame en coulisse. “On travaille ensemble. Beaucoup de gens aiment en faire un grand film romantique… ou que nous sommes toujours liés à la hanche », a-t-elle déclaré. “Parfois, nous sommes fâchés les uns contre les autres, parfois nous ne le sommes pas. Parfois, nous nous aimons, parfois non – tout comme les petites amies. “

Un tournant

Behar a noté un changement spécifique dans la teneur de l’émission après une interview particulière. En 2010, l’ancien commentateur politique de Fox News, Bill O’Reilly, était l’invité de The View. Bien que O’Reilly ait eu un énorme succès, Behar n’était pas un fan et a quitté la table avec Goldberg pendant la séance en raison de sa manière dédaigneuse.

“[Bill was] très difficile, très catégorique pour labourer

à travers ce que vous disiez, c’est pourquoi j’ai dû partir », a-t-elle dit

O’Reilly. «Il allait juste parler. C’était comme s’il était sur son propre Fox

spectacle. Je n’allais pas l’avoir. “

De l’avis de Behar, prendre cette mesure est ce qui a donné au spectacle plus

crédibilité substantielle. “Quand nous [she

and Whoopi] a quitté le plateau après O’Reilly, je pense que les gens ont vu que c’était un

spectacle sérieux, et que nous ne sommes pas seulement moelleux et parlons de choses stupides

toute la journée », a-t-elle déclaré.

Raisons du retour

Lorsque Behar a quitté The View en 2013, les raisons de son départ n’ont pas été rendues publiques. «Quelqu’un voulait que je parte. Ce n’était pas mon choix à 100% », a-t-elle déclaré à People en 2017.« La façon dont je l’ai entendu, et je ne sais pas ce qui est vrai parce qu’on ne sait jamais, ils se sont débarrassés d’un républicain alors ils voulaient se débarrasser d’un démocrate . Ce n’est pas la première fois que je suis licencié pour ma politique. Je n’ai donc pas été choqué par cette analyse. “

Behar a été invitée à retourner à son siège à la table, ce qu’elle a fait en 2015. Sa décision de reprendre son ancien emploi a été influencée par la promesse d’un salaire plus important et la possibilité de couvrir une élection présidentielle monumentale. «Je suis retourné faire de la politique. “Ils m’ont dit:” Ça va être intelligent, et nous allons vous payer plus d’argent. “”

Regarder

ABC’s The View les matins de la semaine!