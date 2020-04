Joy Behar annonce son intention de se retirer de The View

La porte tournante de “La vue” frappe encore!

Bien que ce soit loin d’être officiel, Joy Behar vient de révéler son intention de se retirer de la série lorsque son contrat sera terminé en 2022. Son annonce arrive une nouvelle interview de Ramin Setoodeh de Variety a fait pour l’édition de poche de son tell-all, “Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of ‘The View”. “

“J’ai un contrat de trois ans”, a déclaré Behar. “Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas partir si je le veux, car ils ne peuvent vraiment rien faire pour moi à ce stade. Je ne me vois pas rester plus longtemps. C’est tout! Je peux me tromper. Si Je suis aussi fabuleux [2022] comme je le suis maintenant, j’y penserai. “

“Mais les chances que cela se produise … vous savez, le temps passe. Je ne suis pas une enfant”, a-t-elle ajouté.

Behar a été un incontournable de la série depuis ses débuts en 1997, co-organisant pour les 16 premières saisons. Après deux ans d’absence, elle est revenue en 2015 et y est restée depuis.

Actuellement, elle et le reste de ses co-hôtes – Whoopi Goldberg, Meghan McCain et Sunny Hostin – ont enregistré l’émission depuis leur domicile, au milieu de la pandémie de coronavirus.