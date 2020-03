Joy Behar prenant congé de la vue sur le coronavirus

Malgré les précautions supplémentaires prises au “La vue” pour minimiser l’exposition possible au coronavirus COVID-19, Joy Behar a décidé qu’elle serait mieux de rester à la maison, selon Variété. Considérez cela comme une auto-quarantaine préventive.

Ceci malgré le fait que Behar se sent parfaitement bien et que personne du personnel du locuteur ABC n’a testé positif pour le virus. Pour Behar, c’est juste une question de santé et de précautions, et cela a tout à voir avec son âge. À 77 ans, elle fait partie des personnes à risque plus élevé si elles contractent le virus.

“Je ne regarde pas mon âge, mais je suis en fait là-haut”, a déclaré Behar lors de l’enregistrement de l’émission jeudi, qui devrait être diffusée vendredi. “Le nombre me donne le vertige.”

Elle a également déclaré que sa fille avait eu une influence sur la décision, exhortant sa mère à être trop prudente plutôt que de risquer sa santé.

Ses co-animateurs, dont Whoopi Goldberg (64 ans), Meghan McCain (35 ans) et Sunny Hostin (51 ans), continueront de présenter quotidiennement l’émission aux téléspectateurs. Behar prévoit de prendre congé la semaine prochaine, puis de réévaluer pour déterminer quand elle pourrait revenir.

“The View” a déjà détruit le public en direct cette semaine en réponse à la pandémie mondiale, ainsi que de nombreux autres spectacles de jour. Les talk-shows de fin de soirée avaient l’intention de faire la même chose à partir de la semaine prochaine, mais dans un changement dramatique, ils ont réduit le public en direct pour les émissions de jeudi et ont complètement fermé la semaine prochaine.

“The Wendy Williams Show”, qui a également été diffusé sans public en direct, a également décidé d’arrêter le tournage de nouveaux épisodes, tout comme “The Kelly Clarkson Show”, “Jeopardy!” et “Wheel of Fortune”.

Pour le moment, “The Price Is Right” continuera de diffuser de nouveaux épisodes et “America’s Got Talent” continuera d’enregistrer leurs épisodes d’audition, bien que sans public de studio. Cela dit, les choses continuent de changer quotidiennement, et donc, tout comme les plans de fin de soirée ont changé de façon spectaculaire en 24 heures, tout cela pourrait changer à tout moment.

Vous pouvez vérifier l’impact du coronavirus sur les concerts, événements et sorties de films (avec l’ardoise presque nettoyée à ce stade) dans notre article toujours mis à jour ci-dessous:

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

Instagram

Les étoiles prennent des précautions pour le coronavirus à partir de 30 000 pieds