Joy Behar revient après une semaine de congé et fait le point sur l’auto-quarantaine

Joy Behar est retourné à The View après une semaine de congé du talk-show. Le comédien était en auto-quarantaine après l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.Après qu’il a été signalé que les personnes de plus de 60 ans faisaient partie d’un groupe à risque plus élevé, Behar a décidé d’isoler et de pratiquer la distanciation sociale.

Joy Behar | Lou Rocco / ABC via .

Behar a diffusé depuis son domicile et a fait le point sur ce qu’elle avait fait pendant sa semaine de congé.

“Voici le truc. Ce type de repos m’épuise », a-t-elle déclaré. «Je suis plus léthargique que la normale. Je n’ai pas réussi à maintenir une distance de six pieds de mon réfrigérateur, je peux sortir de cette débâcle morbide obèse, c’est possible. “

La co-animatrice de 77 ans a continué à parler de ses activités à la maison tout en étant isolée sans manquer un battement pour être drôle.

«Mes activités consistaient notamment à donner un bain moussant à Bernie, à mon chien et à l’aubergine – vous êtes également censé faire un bain moussant avec vos légumes», a-t-elle poursuivi. «Il y a eu une séance Zoom hier soir avec des gens avec qui j’ai normalement de bonnes conversations. J’ai bu un verre de vin et je me suis totalement endormi. Je veux dire, je ne peux même pas me réveiller pour sortir de la maison et nettoyer, ce que je me suis forcé à faire. “

Cependant, il y avait une personne qui n’a pas laissé Behar se reposer et ne l’a mise en colère que par sa gestion de la pandémie.

«Je trouve cela très ennuyeux, très énervant et ma haine pour Trump augmente régulièrement», a-t-elle également déclaré.

Whoopi Goldberg s’isole également

Après que Behar ait pris congé du spectacle, Whoopi Goldberg a suivi la semaine suivante. C’était mercredi dernier lorsque la légende EGOT a commencé à modérer le spectacle de jour depuis son domicile dans le New Jersey.

“C’est ce que nous appelons une distanciation sociale responsable”, a déclaré Goldberg dans un flux en direct. «Je suis donc allé chez le médecin hier pour me vérifier juste pour être sûr et il me donne tout ce qu’il faut pour aller travailler. Je me prépare à le faire, puis je commence à entendre ces messages incohérents de tout le monde. “

Goldberg a finalement décidé de rester à la maison après des restrictions contradictoires du maire de New York et du gouverneur de l’État de New York.

«J’avais juste l’impression que si j’allais vraiment essayer de comprendre si c’était bien d’entrer … jusqu’à ce qu’ils puissent se réunir, le gouverneur et le maire, je ne devrais pas entrer. C’est pourquoi je suis toujours là. Je suis en bonne santé. Mon médecin était très ennuyé par moi. Il me dit: «Je viens de te donner le OK, pourquoi es-tu de retour?» J’ai dit: «Parce que j’ai besoin du OK-OK.» Alors il m’a donné le OK-OK », a-t-elle ajouté.

Meghan McCain co-héberge également à domicile

Bien que Meghan McCain était absente de The View lundi, elle a dit qu’elle ferait le spectacle depuis chez elle. Cela s’est produit après qu’elle a annoncé qu’elle était enceinte et qu’elle attendait un bébé avec son mari.

«Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte», a-t-elle écrit dans une lettre publiée sur Twitter. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

L’émission aura trois hôtes réguliers hors et en quarantaine, tandis que Sunny Hostin continue à coanimer des studios ABC. Sara Haines est co-organisatrice invitée depuis que Behar a annoncé son auto-isolement.

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).