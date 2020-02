Joy Duggar lance un tout nouveau look – sans frange

Les filles Duggar se sont un peu éloignées un peu maintenant que beaucoup d’entre elles sont mariées et ont leur propre famille. Bien qu’elles aient encore généralement un ensemble de règles strictes au sein de leur propre famille, les femmes ont pu s’exprimer de différentes manières. Joy Duggar, qui est mariée à Austin Forsyth, a fait ses débuts en novembre. Mais elle s’est déjà débarrassée d’eux.

Joy-Anna Duggar | Austin et Joy Forsyth via Instagram

Les femmes Duggar doivent généralement écouter leurs maris

Michelle et Jim Bob Duggar ont établi une dynamique familiale où l’homme gagne l’argent et les décisions, et la femme prend soin de son mari et de ses enfants. Maintenant que de nombreux Duggars ont grandi et fondé leur propre famille, ils vivent généralement selon ces mêmes règles. Certains Duggars ont pu se ramifier un peu, comme Jinger Duggar (qui vit en Californie avec son mari, Jeremy Vuolo), mais pour la plupart, la dynamique familiale est toujours la même.

Joy Duggar semble s’exprimer un peu plus maintenant qu’elle est mariée

La vie de Joy Duggar avec Austin Forsyth n’est pas une vie de liberté sans fin en soi, mais c’est une vie où elle peut s’exprimer un peu plus. Duggar a toujours été plus un garçon manqué en grandissant, et en épousant Austin Forsyth, elle est capable de se salir un peu plus les mains. Elle et Forsyth travaillent ensemble à la rénovation de la maison, font des randonnées et font d’autres choses actives qui empêchent Duggar de se conformer entièrement aux rôles de genre.

Les femmes Duggar ont lentement commencé à changer de look aussi. L’été dernier, Jinger Duggar a fait ses débuts dans les cheveux blonds, et Joy Duggar a suivi en novembre en lançant une toute nouvelle frange; les fans ont adoré le look. Depuis lors, Jill Duggar et Jinger ont coupé la plupart de leurs cheveux.

Elle s’est récemment débarrassée de sa frange – mais n’a pas dit pourquoi

Duggar a récemment publié une photo aux côtés de Carlin Bates après avoir fait le voyage dans le Tennessee pour rencontrer la nouvelle petite fille de Bates. Et à la surprise des fans, Duggar a abandonné sa frange. Elle n’a pas posté de photo d’elle (avec ses cheveux) sur son compte Instagram depuis la mi-janvier, donc on ne sait pas quand elle s’est réellement débarrassée d’eux. Elle n’a pas non plus expliqué pourquoi elle avait changé d’avis sur le look.

De nombreux fans pensent qu’elle ressemble plus à ses sœurs maintenant

En plus de se débarrasser de sa frange, il est clair que Duggar

les cheveux deviennent plus foncés. Mais quand un fan lui a demandé il y a quelque temps si elle

avait teint ses cheveux, elle a dit qu’elle ne l’avait pas fait. Duggar était toujours blond en grandissant,

mais il est possible que ses cheveux deviennent naturellement plus foncés en vieillissant. Et

les cheveux noirs lui ont fait ressembler tellement plus à ses sœurs.

Lorsque Duggar a publié la photo avec Bates, les fans ont été choqués

à sa ressemblance avec Jinger et Jessa. Elle semble avoir le même

coiffure comme Jessa avec le sourire de Jinger, et il est clair que ces femmes sont liées.

Pendant des années, les cheveux blonds de Duggar l’ont rendue différente de son aînée

frères et sœurs, mais maintenant, pas tellement.