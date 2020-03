Juan Pablo Galavis conseille à la star de «The Bachelorette», Clare Crawley, de «suivre son cœur»

La prochaine saison de The Bachelorette sera consacrée à Clare Crawley essayant de trouver l’amour. Juan Pablo Galavis dit qu’il la soutient malgré leur rupture désordonnée sur The Bachelor, qui a été diffusée en 2014. Maintenant, il a des conseils pour elle et une opinion sur sa distribution.

Clare Crawley sera la vedette de «The Bachelorette»

Crawley a été choisie pour être la star de la saison 16 de The Bachelorette. Le chef de ABC Reality, Rob Mills, a parlé au Hollywood Reporter de la raison de cette décision surprenante.

Nous avons rencontré plusieurs personnes, dont plusieurs de la saison de Pete et plusieurs personnes des saisons précédentes », a-t-il déclaré. «Clare était la dernière personne que nous ayons rencontrée. On repense à ses fiançailles avec Benoit [Beausejour-Savard] aux Jeux d’hiver de licence. ”

Il a poursuivi: “Les gens recherchent vraiment Clare et veulent vraiment qu’elle trouve l’amour, alors nous avons pensé:” Rattrapons-la et voyons. “Ce fut un très long plan, puis elle est entrée et était tout simplement merveilleuse. Vous êtes parti là-bas et vous ne pouviez pas m’empêcher de dire: «Nous devons lui donner un coup de feu.» C’était vraiment juste ça et je me sentais vraiment, vraiment bien. ”

L’introduction de Crawley à Bachelor Nation était un candidat à la saison de Galavis de The Bachelor. La saison s’est terminée avec elle lui disant de faire un commentaire inapproprié et lui choisissant Nikki Ferrell.

Juan Pablo Galavis a commenté l’âge de ses concurrents

Clare Crawley et Juan Pablo Galavis dans «The Bachelor» | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Le casting de sa saison a été révélé et de nombreux fans ont été choqués de voir à quel point Crawley a 38 ans. Galavis a partagé sa réaction sur Twitter.

“Pour CEUX qui me posent des questions sur @Clare_Crawley en tant que NOUVELLE Bachelorette, je pense qu’elle est PARFAITE pour cela”, a-t-il tweeté. “Elle MÉRITE L’AMOUR inconditionnel et une famille.”

Il a ensuite commenté leur âge avec: «Je viens de SAW les GUYS pour la saison de @Clare_Crawley Bachelorette et ça va être intéressant de la voir se faire frapper par KIDS sur [sic] leurs 20 ans. ” Galavis a ajouté: «Je pense que cela POURRAIT être la 3e SAISON Im [sic] va regarder. “

Quelqu’un l’a accusé d’être jaloux. “Jaloux? Je le vois simplement FASCINANT », a-t-il tweeté. Crawley a ensuite tweeté: «Et pourtant, vous êtes ici, plus de 99% d’entre eux et ne peux toujours pas [sic] pratiquez la compassion et la gentillesse.

Il a dit qu’elle devrait suivre son cœur

Galavis a définitivement fait des erreurs quand il était la star de la série. Il a donné quelques conseils pour son voyage.

“Elle n’a qu’à suivre son cœur, faire ce qu’elle pense être le mieux pour son avenir, être réelle et ne pas laisser le spectacle la pousser à prendre la mauvaise décision”, a-t-il déclaré à Life & Style.

Certains fans pensaient qu’il était jaloux qu’elle devienne la star de la saison. Il affirme qu’il n’y a pas de rancune.

“Je n’ai jamais eu de mauvais sang avec elle”, a-t-il déclaré. «J’ai fait ce que je devais faire, qui était de choisir qui je pensais être The One. L’expérience m’a beaucoup appris, même après, pour être honnête, mais mon intention n’était jamais de blesser Clare ou tout autre concurrent. Le spectacle vous met dans des endroits difficiles, donc je peux finalement comprendre ce qu’elle a dû ressentir. »

On dirait que Galavis prévoit de regarder sa saison. Peut-être qu’il partagera plus de ses réactions sur Twitter.