Jude Law veut un autre bébé

Jude Law adorerait avoir un enfant avec sa femme Phillipa Coan.

Jude Law pense qu’avoir un autre enfant serait “merveilleux”.

L’acteur “ Young Pope ” – qui a Rafferty, 23 ans, Iris, 19 ans, et Rudy, 17 ans, avec sa première épouse Sadie Frost, Sophia, 10 ans, avec Samantha Burke, et quatre ans – le vieil Ada avec Catherine Harding – est très heureux avec sa femme Phillipa Coan et aime être papa, donc pense que ce serait formidable pour eux d’avoir un enfant ensemble.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait un sixième enfant, il a répondu au journal Daily Telegraph: “Bien sûr! Absolument. J’ai la chance d’être avec quelqu’un où je m’amuse plus que jamais dans ma vie.

“Nous avons une existence familiale incroyablement stable et saine et merveilleuse.

“Et cela implique mes enfants qui sont de jeunes adultes … et puis les plus jeunes sont tellement de joie et tellement de plaisir.

“Je l’adore, donc absolument, pourquoi pas [have another]? J’ai beaucoup de chance d’être impliqué avec quelqu’un dont je suis follement amoureux. L’idée d’avoir plus d’enfants serait donc tout simplement merveilleuse. ”

La star de 47 ans a vécu une grande partie de sa vie personnelle en public, y compris sa relation passée de haut niveau avec Sienna Miller, mais a insisté sur le fait qu’il était en réalité beaucoup plus “stable et ennuyeux” que les gens ne le pensent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait faire des aveux publics, quel serait-il, il a répondu: “L’ironie de la chose est que j’ai l’impression que je dois laver mon linge sale en public depuis 25 ans. Je n’ai pas envie il y a énormément [left]. Il y a eu des déclarations et des annonces publiques de qui je suis et de la façon dont je me comporte depuis 25 ans – avec beaucoup d’embellissement.

“Donc, si je dois avouer quelque chose, c’est que je suis probablement beaucoup plus stable et ennuyeux et pondéré que les gens ne le pensent.”

