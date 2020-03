Judi Dench a eu la réaction parfaite à sa pire nomination d’actrice de soutien aux chats

Cats a commencé comme la candidature d’Universal pour le prestigieux blockbuster de fin d’année et le candidat aux prix plein d’espoir. Au moment de sa sortie en décembre, les chats sont devenus une blague. Les théâtres ont même commencé à organiser des «Rowdy Screenings» de Cats dans lesquels ils encourageaient les téléspectateurs à en rire, il était donc inévitable que les Razzie Awards déshonorent le film. Dame Judi Dench est devenue un point central de la controverse parce que les téléspectateurs ont repéré un plan d’effets visuels inachevé. Ils ont oublié de remplacer sa main par une patte, et on pouvait voir sa bague de mariage.

Dame Judi est apparue sur Front Row de la BBC 4 le jeudi 12 mars pour discuter de sa carrière et l’animateur John Wilson a évoqué les critiques contre les chats. Même quand il a mentionné la nomination au Dazz’s Razzie Award pour la pire actrice de soutien, Dench a eu la réponse chic parfaite.

Judi Dench était presque dans «Cats» sur scène

L’histoire de Dench avec Cats remonte à la production originale de Londres. Elle était en répétition comme Grizabella dans la première production. Elle aurait chanté «Memory», mais a eu un accident.

«J’ai cassé mon tendon d’Achille, je m’en souviens bien. Je m’en souviens très, très clairement. Il ne nous a pas fallu longtemps pour ouvrir. Je jouais aussi le Gumbie Cat. Il dansait le Gumbie Cat. Wayne Sleep est venu à mon secours et est venu me chercher et je suis parti et c’était tout. J’étais en plâtre et [director] Trevor [Nunn] a déclaré: «Vous pouvez toujours jouer à Grizabella parce qu’elle est une sorte de vieux chat abattu. Peu importe que vous soyez en plâtre, mais je suis tombé de la scène du New London [Theater] quand nous sommes allés. Il ne devait donc pas en être ainsi. “

Dench n’a cependant aucun regret.

“Non, je suis allé le voir avec la famille et je pensais que ça alors, je serais fatigué à la fin de cela si je l’avais fait”, a déclaré Dench. «J’étais plutôt soulagé et plein d’admiration pour tout le monde.»

Judi Dench ne savait même pas quel genre de chat elle jouait dans le film

Judi Dench a joué Old Deuteronomy dans le film Cats. Elle est la vieille Jellicle sage, un rôle traditionnellement masculin sur scène. Elle n’a pas encore vu le film. Si elle l’avait fait, on pourrait penser qu’elle remarquerait la bague de mariage.

“Je ne l’ai pas vu”, a déclaré Dench. “Je n’ai rien lu sur la réponse à cette question et je ne l’ai pas vue.”

Dans le film, les effets visuels transforment les acteurs en félins humanoïdes, avec plus ou moins de succès. Quand Dench a vu une photo de son chat, ce n’était pas ce qu’elle imaginait.

“Je n’ai vu qu’une photo de moi”, a déclaré Dench. «J’ai eu un chat comme ça, appelé Carpet, et je ne savais pas que je jouais à Carpet. Je pensais que je jouais un vieux chat vraiment dégueulasse et galeux qui n’avait pas beaucoup de fourrure et qui était à la fin de sa vie. Je ne savais pas que c’était ce merveilleux chat d’exposition. “

Un Razzie n’élimine pas ce lauréat d’un Oscar

Judi Dench a remporté un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans Shakespeare in Love. Même sans ce trophée, on imagine qu’elle prendrait la nomination Razzie dans la foulée comme elle l’a fait lorsque Wilson l’a informée.

“Oh je le suis?” Dench a répondu. «En tant que pire acteur de soutien? Ce serait bien. Pour autant que je sache, c’est une première. Très très bien.”

C’était une nouvelle pour Dench car elle n’avait pas suivi le contrecoup contre les chats.

«Je n’étais au courant de la réponse que légèrement», a déclaré Dench. «Je pense que les gens ont été plutôt gentils avec moi. Je ne suis pas un grand amateur de lecture de toute façon. Vous vous connaissez un peu quelque chose que je pense. »